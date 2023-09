Accrol Group Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la transformation de papier hygiénique, la fourniture de papier hygiénique, d'essuie-tout, de papier hygiénique pour le visage et de lingettes humides sous marque de distributeur aux discounters et aux détaillants en alimentation. Ses marques comprennent Softy Facial Tissues, Elegance Toilet Tissue and Wipes, Magnum kitchen roll et Little Heroes. Les mouchoirs en papier Softy sont conçus pour les besoins quotidiens et sont disponibles dans une variété de tailles et de styles, y compris extra-larges, compacts, en baume antibactérien et en paquets de poche. Elegance est une gamme complète de papier hygiénique. Sa gamme de produits comprend des lingettes hygiéniques douces comme un oreiller, douces comme une plume, douces comme un nuage et approuvées pour une utilisation fine jusqu'à la chasse d'eau. Sa gamme de rouleaux de cuisine Magnum comprend les rouleaux Super, Ultra, Mighty et Magnum Force. Little Heroes est une gamme complète de lingettes, qui comprend des lingettes douces, sensibles, biodégradables, antivirales et des lingettes d'apprentissage de la propreté pour les tout-petits.

Secteur Produits cosmétiques