Accsys Technologies PLC associe la chimie, la technologie et l'ingéniosité pour fabriquer des produits durables en bois de haute performance qui sont extrêmement durables et stables, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'environnement bâti. Accsys Technologies PLC a développé des technologies innovantes, propriétaires et protégées qui modifient le bois chimiquement par un procédé d'acétylation à faibles émissions. Les produits qui en résultent bénéficient d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, d'une durabilité et de nombreuses autres qualités tout en étant respectueux de l'environnement. Les principaux produits sont le bois Accoya® et les éléments en bois Tricoya®, et l'entreprise augmente sa capacité de production grâce à des plans d'expansion, la construction de nouvelles usines et des discussions de joint-venture.

Secteur Sylviculture