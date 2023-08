Accuracy Shipping Limited est un fournisseur de solutions logistiques basé en Inde. La société fournit des solutions et des services logistiques personnalisés et de bout en bout, notamment des services de transport, de distribution, d'expédition de fret, de compensation et d'expédition, de dédouanement, d'entreposage et des services à valeur ajoutée. Les segments de la société comprennent les services logistiques, la vente de véhicules commerciaux et la vente de pétrole et de produits pétroliers. Elle fournit des services de fret aérien accéléré et de fret aérien international vers des destinations dans le monde entier. Ses services de fret maritime comprennent le suivi des expéditions, la gestion des commandes et la protection de l'espace pendant les périodes de forte demande. Ses services de fret de projet comprennent la gestion du fret, la manutention du fret et le déplacement du fret de son point d'origine à son emplacement final. La société dispose d'une flotte de plus de 120 véhicules lourds, y compris des remorques, conçus exclusivement pour le transport de conteneurs, de camions-citernes et de marchandises ODC.

Secteur Frêt aérien et logistique