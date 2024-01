Accuray Incorporated est une société de radiothérapie. La société développe, fabrique, vend et soutient des solutions conçues pour délivrer des traitements par radiation. Ses solutions sont conçues pour faire progresser les soins aux patients pendant chaque traitement individuel, tout au long du processus de traitement, et à chaque étape du parcours de traitement du cancer, des traitements curatifs aux traitements palliatifs. Ses technologies, les plateformes CyberKnife et TomoTherapy, y compris le système Radixact, sa plateforme TomoTherapy, sont conçues pour offrir des traitements avancés, notamment la radiochirurgie stéréotaxique (SRS), la radiothérapie corporelle stéréotaxique (SBRT), la radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT), la radiothérapie guidée par l'image (IGRT) et la radiothérapie adaptative (ART). En plus de ces produits, la société fournit également des services, qui comprennent le support client post-contrat (services de période de garantie et services post-garantie), les services d'installation, la formation et d'autres services professionnels.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés