ACE Aviation Holdings Inc. a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation du tribunal pour une distribution finale aux actionnaires d'un montant de 5,3 millions de dollars (soit environ 0,16 $ par action) et la dissolution d'ACE. ACE a actuellement 32 475 434 actions ordinaires émises et en circulation. Le montant final à distribuer aux actionnaires est de 5,3 millions de dollars, ce qui représente un paiement final d'environ 0,16 dollar par action.

La distribution finale représente la totalité des liquidités restantes d'ACE, moins les comptes créditeurs et les dépenses restantes liées à la distribution finale, à la dissolution et à certaines questions postérieures à la dissolution, comme le prévoit l'ordonnance du tribunal. La date d'enregistrement pour déterminer les actionnaires ayant le droit de recevoir la distribution finale sera le 5 mars 2024 et la date de paiement de la distribution sera le 13 mars 2024.