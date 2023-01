Ace Liberty & Stone voit son bénéfice chuter en raison de coûts administratifs supérieurs à la moitié. 27/01/2023 | 18:24 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Ace Liberty & Stone PLC a déclaré vendredi qu'elle ne procéderait à de nouvelles acquisitions que lorsqu'elles seraient "avantageuses", après une augmentation des dépenses administratives liées à des frais de personnel ponctuels et à des délabrements de propriété. Pour le semestre clos le 31 octobre, la société a déclaré un bénéfice avant impôts de 731 383 GBP, soit une baisse de 3% par rapport aux 754 911 GBP de l'année précédente. Les revenus locatifs ont également diminué de 6 %, passant de 2,9 millions de GBP en 2021 à 2,7 millions de GBP. Le président du conseil d'administration, Tony Ghorayeb, a déclaré que les résultats montraient une augmentation ponctuelle des dépenses administratives et qu'il avait également noté l'impact des revenus de dilapidation concernant la propriété de Fawcett House, à Sunderland. Au cours de la période, les discussions se sont poursuivies avec le conseil municipal de Sunderland sur le futur réaménagement de la Fawcett House. Ace Liberty & Stone a enregistré un coût de 184 000 GBP pour les redevances sur la partie vide de la propriété, ce qui a contribué à l'augmentation des frais administratifs. Elle a déclaré que des mesures ont été mises en place pour atténuer cette dépense à l'avenir. Le 31 octobre, la société disposait d'un actif total de 88,7 millions GBP, en baisse par rapport aux 90,0 millions GBP de l'année précédente. Les contrats ont été échangés au cours de la moitié pour l'achat de la station-service Loders à Dorchester pour un coût de 2,1 millions GBP. La propriété génère un revenu locatif initial de 167 914 GBP, avec des augmentations substantielles intégrées dans son bail de quinze ans non expiré. Pour ce qui est de l'avenir, Ace Liberty a déclaré que plusieurs autres achats étaient à l'étude, mais que les acquisitions ne seraient effectuées que "lorsqu'elles seraient avantageuses pour la société dans les circonstances économiques instables actuelles". Au cours de la période, les frais administratifs ont augmenté pour atteindre 867 144 GBP, contre 579 241 GBP l'année précédente. La société a également poursuivi son programme de changements de direction au cours de la période. Le directeur commercial Mark Thomas a démissionné pour poursuivre d'autres intérêts et a été remplacé par Nick Jones. Il y a également eu des changements au sein du personnel du département financier, y compris une période de congé de maternité. Ace a déclaré que ces développements avaient entraîné une augmentation des coûts salariaux de 115 000 GBP, contribuant ainsi à l'augmentation des frais administratifs. Les actions d'Ace ont été négociées pour la dernière fois à 57,5 pence le 17 janvier à Londres. Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News