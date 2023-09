(Alliance News) - Ace Liberty & Stone PLC a annoncé vendredi une perte annuelle en raison de dépenses plus élevées, citant le "mini-budget" britannique de septembre 2022 et les taux d'intérêt et d'inflation élevés.

La société d'investissement immobilier basée à Londres a déclaré que sa perte avant impôts pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 avril s'élevait à 263 657 livres sterling, contre un bénéfice de 2,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 5,7 millions de livres sterling à 5,6 millions de livres sterling.

Les frais administratifs ont augmenté de 45 %, passant de 1,3 million de livres sterling à 1,9 million de livres sterling.

Les coûts financiers ont augmenté de 21 %, passant de 2,8 millions de livres sterling à 3,4 millions de livres sterling, ce qui, selon la société, est dû, entre autres facteurs, à la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, à la suite du mini-budget britannique de l'année dernière.

Elle a ajouté : "La volatilité du marché des taux d'intérêt a eu un impact particulier sur les évaluations immobilières et le marché de l'immobilier".

En outre, Ace Liberty a déclaré une perte de juste valeur sur les biens d'investissement de 600 000 GBP pour l'exercice 2023, contre un gain de 193 704 GBP l'année précédente.

La société n'a déclaré aucun dividende, contre un versement de 3,4 pence par action pour l'exercice 2022.

"Le conseil d'administration reste déterminé à établir des distributions régulières aux actionnaires et les paiements de dividendes reprendront une fois que des réserves adéquates seront disponibles", a déclaré Ace Liberty.

En ce qui concerne l'avenir, le président Tony Ghorayeb a déclaré : "La société est confiante dans la solidité à long terme d'Ace. Le conseil d'administration s'est concentré sur le développement d'un portefeuille d'actifs géographiquement diversifiés, à faible risque, avec une base de locataires sûre. Avec d'importantes réserves de liquidités à la fin de l'année, le portefeuille est en position de force pour réaliser de bonnes performances dans ce contexte de turbulences économiques."

Ace Liberty n'était pas négocié à Londres vendredi, sa dernière cotation étant de 65,00 pence l'unité.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.