(Alliance News) - Amazon Web Services et Acea Spa ont annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord pour collaborer à des initiatives stratégiques en matière d'innovation et de développement technologique, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle, l'IdO et la durabilité.

Le mémorandum d'un an décrit plusieurs domaines clés de coopération entre AWS et Acea, dans le but de promouvoir la croissance territoriale grâce à l'innovation et de réduire l'empreinte carbone en tirant parti des solutions technologiques offertes par AWS. Les deux organisations exploreront le potentiel des services cloud proposés par AWS afin d'identifier des solutions permettant d'optimiser les processus opérationnels et de gestion pour créer une plus grande efficacité et améliorer encore la qualité des services offerts par le groupe Acea dans tous les domaines d'activité.

Dans le secteur de l'eau, par exemple, la collaboration visera à rechercher des solutions intelligentes par la création de prototypes et de modèles évolutifs pour prévenir les fuites et réduire l'impact des eaux usées grâce à l'analyse des données et à la maintenance prédictive afin de prévenir tout problème lié au fonctionnement des usines avant qu'il ne se produise.

Dans le secteur de l'énergie, les services en nuage AWS seront mis en œuvre pour accroître la résilience du réseau électrique afin de soutenir les énergies renouvelables, d'améliorer l'efficacité énergétique et de créer un centre de données sur les réseaux intelligents.

Des solutions innovantes seront également recherchées pour améliorer le service à la clientèle, soutenir le stockage et le traitement des données et réduire la latence dans la fourniture de services numériques aux utilisateurs.

"Le mémorandum avec AWS nous permet de poser les bases d'une nouvelle voie d'innovation, axée sur l'utilisation de technologies émergentes en s'appuyant sur les solutions technologiques proposées par AWS", a déclaré Giovanni Papaleo, directeur général adjoint des opérations chez Acea. "Cet accord permettra à Acea d'avoir accès à des solutions et des compétences qui représenteront un accélérateur dans sa voie d'innovation digitale. Grâce aux solutions de cloud et d'IA fournies par AWS, nous avons l'intention de rendre les villes plus vivables et d'offrir de nouveaux services et opportunités économiques aux citoyens".

"Cette collaboration représente une étape importante vers la numérisation des infrastructures critiques en Italie", a déclaré Sergio Gianotti, responsable du secteur public chez AWS Italie.

"En combinant l'expérience d'Acea dans la gestion des services publics essentiels avec les services offerts par AWS, nous serons en mesure de permettre de nouvelles solutions intelligentes pour optimiser les opérations et améliorer la qualité des services pour les citoyens."

L'action d'Acea a clôturé mardi en hausse de 0,8 % à 16,22 euros par action.

