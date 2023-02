La société italienne Acea renvoie son PDG après des rapports sur des comportements abusifs.

Le responsable de l'éthique d'Acea a été chargé de mener toute enquête "nécessaire ou appropriée" pour "dissiper tout doute sur la conduite (du PDG)", selon une déclaration de la société.

Le conseil d'administration a donné le mandat d'enquête au responsable sur proposition de Palermo lui-même, ajoute la déclaration.

Le quotidien La Repubblica a publié récemment des articles citant des membres du personnel d'Acea affirmant que Palermo avait été abusif envers les hôtesses travaillant dans l'entreprise.

Palermo, 52 ans, dirige Acea depuis septembre. Il était auparavant directeur général et chef de la direction du créancier public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Dans une lettre adressée au journal en début de semaine, Acea a nié les allégations, et a déclaré que son responsable de l'éthique les avait examinées et considérées comme non crédibles.