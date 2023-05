Le conseil d'administration d'Acea confirme Fabrizio Palermo dans ses fonctions d'administrateur délégué

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Acea Spa a confirmé mercredi Fabrizio Palermo en tant qu'administrateur délégué et directeur général de la société, et lui a accordé des pouvoirs pour la gestion ordinaire de la société et du groupe.

La présidente, Barabara Marinali, en plus de ses fonctions statutaires de représentation, s'est vue attribuer par le conseil des pouvoirs spécifiques, notamment en matière de gouvernance d'entreprise.

Acea a clôturé la séance de mercredi dans le vert, avec une hausse de 2,0 % à 13,40 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.