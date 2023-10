ACEA SpA est une entreprise italienne active dans le secteur des services publics. La société se concentre sur la production, la vente et la distribution d'énergie ainsi que sur les services environnementaux et de l'eau. Elle opère à travers cinq segments. Le segment Eau collecte, achète, transporte et distribue l'eau potable, et gère le système d'égouts et l'épuration des eaux usées. Le segment Energie gère le transport et la distribution d'énergie. Le segment Réseaux comprend ses propres aqueducs et réseaux gérant l'ensemble du cycle de l'eau. Le segment Environnement fournit des services de laboratoire, de recherche et de conseil sur l'environnement et les fonctions de contrôle du cycle de l'eau. Le segment Autres services concerne la conception et la gestion du système d'éclairage public des routes, des musées, des monuments et des sites archéologiques. Il opère principalement à Rome et dans d'autres municipalités du Latium. Au 31 décembre 2013, l'actionnaire principal de la société était la Comune di Roma.

Secteur Services multiples aux collectivités