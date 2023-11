ACELYRIN, INC. a fait le point sur son programme de développement clinique de l'izokibep, notamment sur l'essai mondial de phase 2b/3 en cours pour l'izokibep dans l'arthrite psoriasique (essai PsA). Contexte : En septembre 2023, ACELYRIN a divulgué les premiers résultats de la partie B de son essai de phase 2b/3 évaluant l'izokibep pour le traitement de l'hidradénite suppurée modérée à sévère ("essai HS"). Compte tenu de certains facteurs de confusion observés au cours de l'essai, notamment l'abandon du traitement par les répondeurs sans événements indésirables et une augmentation marquée des taux de placebo au cours de la deuxième moitié de l'étude, la Société a mis en œuvre des mesures de contrôle de la qualité supérieures au protocole standard pour l'extension ouverte en cours de l'essai HS, l'essai de phase 3 en cours sur l'HS et l'essai en cours sur le psaasme.

Ces essais sont menés par la même organisation de recherche sous contrat (CRO). L'ORC ne mène aucun essai pour le compte d'ACELYRIN en dehors du programme clinique sur l'izokibep. Essai sur le PsA : L'essai en cours sur le PsA est conçu avec quatre bras : 160 mg administrés chaque semaine (QW), 160 mg administrés toutes les deux semaines (Q2W), 80 mg administrés toutes les quatre semaines (Q4W) et un placebo.

L'équipe d'ACELYRIN a récemment identifié des erreurs dans l'exécution de l'essai clinique impliquant son CRO et l'un des fournisseurs engagés par le CRO. ACELYRIN a confirmé que le protocole, qui décrivait la séquence de dosage, était correct. Cependant, le protocole d'ACELYRIN a été mal programmé par le fournisseur, ce qui a entraîné une erreur de séquençage qui n'a pas été identifiée par les processus de test des fournisseurs.

Les procédures de test des fournisseurs n'ont pas permis d'identifier cette erreur. En conséquence, certains patients dans les groupes 160mg Q2W et 80mg Q4W ont reçu le placebo et le traitement actif dans un ordre aléatoire plutôt que dans un schéma alternatif comme prévu. Il est important de noter que ces erreurs de séquençage ne présentent aucun risque pour la sécurité des patients et qu'aucun patient n'a reçu plus de traitement actif que ce qui était déjà prévu dans le protocole pour le bras de dosage le plus fréquent (160 mg QW).

L'erreur de programmation a été résolue et la séquence de dosage a été corrigée. Des travaux sont en cours pour déterminer les implications des erreurs de séquencement dans les bras 160mg Q2W et 80mg Q4W. Sur la base de l'examen d'ACELYRIN à ce jour et du fait que les bras placebo et 160mg QW ont été conçus pour un dosage hebdomadaire constant, la Société n'a aucune raison de croire que les bras 160mg QW et placebo sont affectés. Prochaines étapes : ACELYRIN poursuit son examen approfondi des essais en cours sur l'izokibep, y compris l'exécution opérationnelle par l'ORC.

ACELYRIN confiera à un tiers la réalisation d'un audit indépendant des essais menés par l'ORC pour ACELYRIN, y compris l'essai HS et l'essai PsA. ACELYRIN ne fera pas appel à cet ORC pour les nouveaux essais qu'elle mènera. En fonction des résultats de l'évaluation en cours et de l'audit prévu, la société déterminera la meilleure voie à suivre pour le développement de l'izokibep au nom des patients.

Il s'agira notamment de déterminer si elle doit confier ses essais en cours à un nouvel ORC ou les terminer avec l'ORC actuel. En attendant la fin de l'évaluation de l'auditeur tiers, ACELYRIN prévoit de présenter les données de premier plan de son essai PsA au premier trimestre 2024. La Société a précédemment présenté des données différenciées sur 16 et 46 semaines jusqu'à 80 mg toutes les deux semaines d'un essai de phase 2 de l'izokibep dans le PsA qui n'a pas été mené par la CRO.

Ces résultats ont mis en évidence des réponses adaptées à la dose dès le premier mois de traitement et qui augmentent au fil du temps. Les résultats d'efficacité à long terme du même essai, présentés récemment lors de la réunion annuelle de l'American College of Rheumatology, ont montré qu'avec une durée de traitement plus longue, les patients ont connu une résolution durable et plus profonde de la maladie à travers les manifestations cliniques du PsA, conduisant à des améliorations supplémentaires de la qualité de vie mesurée par le questionnaire Psoriatic Arthritis Impact of Disease. La modélisation des données de la phase 2 sur le psa a prédit le potentiel d'augmentation de l'efficacité avec des doses plus élevées que la dose de 80mg Q2W.

L'essai en cours sur le psoriasis comprend des doses plus élevées conçues pour évaluer le potentiel d'optimisation des réponses pour les patients.