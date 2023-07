ACELYRIN, INC. est une société biopharmaceutique en phase clinique avancée. La société se concentre sur l'identification, l'acquisition et l'accélération du développement et de la commercialisation de médicaments transformateurs. Elle se concentre initialement sur le traitement de maladies dont la pathologie est liée à une activation excessive du système immunitaire. Le principal produit candidat de la société est l'izokibep, une petite protéine thérapeutique conçue pour inhiber l'anti-interleukine (IL)-17A avec une puissance élevée grâce à une affinité de liaison étroite et un potentiel de pénétration tissulaire robuste en raison de sa petite taille moléculaire, environ un dixième de la taille d'un anticorps monoclonal. L'entreprise avance également sur le lonigutamab, un anticorps monoclonal humanisé d'immunoglobuline G1 (IgG1) dirigé contre le récepteur du facteur de croissance 1 analogue à l'insuline (IGF-1R). Le lonigutamab a démontré une grande puissance contre l'IGF-1R dans des essais de laboratoire à la fois de liaison et fonctionnels. En outre, la société développe le SLRN-517, un anticorps monoclonal IgG1 entièrement humain ciblant c-KIT.

Secteur Produits pharmaceutiques