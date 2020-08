Acer Incorporated : A l'assaut d'une résistance majeure 26/08/2020 | 10:32 achat En cours

Cours d'entrée : 23TWD | Objectif : 26.9TWD | Stop : 20.9TWD | Potentiel : 16.96% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour Acer Incorporated. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 26.9 TWD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.21 pour l'année 2020.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 17.2 TWD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 23.7 TWD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 23.9 TWD.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Sous-secteur Ordinateurs portables et de bureaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ACER INCORPORATED 29.13% 2 353 QUANTA COMPUTER INC. 22.71% 10 343 ADVANTECH CO., LTD. 15.09% 8 290 INVENTEC CORPORATION 0.22% 2 794 COMPAL ELECTRONICS, INC. -0.27% 2 786 FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.. -19.79% 2 554 GETAC TECHNOLOGY CORPORATIO.. 0.43% 932 DANAWA CO LTD --.--% 347

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020

Données financières TWD USD EUR CA 2020 253 Mrd 8 617 M 7 280 M Résultat net 2020 4 665 M 159 M 134 M Tréso. nette 2020 16 658 M 568 M 480 M PER 2020 15,3x Rendement 2020 4,75% Capitalisation 69 176 M 2 353 M 1 991 M VE / CA 2020 0,21x VE / CA 2021 0,18x Nbr Employés 7 338 Flottant 93,7% Prochain événement sur ACER INCORPORATED 05/11/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation)

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 21,44 TWD Dernier Cours de Cloture 23,05 TWD Ecart / Objectif Haut 15,0% Ecart / Objectif Moyen -7,00% Ecart / Objectif Bas -22,8%

Dirigeants Nom Titre Chun Sheng Chen Chairman, Chief Executive Officer & GM Tiffany Tair-Fen Huang Co-Chief Operating Officer Shu Kuo Kao Co-Chief Operating Officer Yi Ju Chen Chief Financial Officer & Head-Finance Jui Chuan Chang Chief Technology Officer