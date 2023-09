Acer Therapeutics Inc. est une société pharmaceutique qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de thérapies pour les maladies graves, rares et mortelles dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le portefeuille de produits de la société comprend OLPRUVA (phénylbutyrate de sodium), ACER-801 (osanetant) et EDSIVO (céliprolol). OLPRUVA (phénylbutyrate de sodium) pour suspension orale est une formulation de phénylbutyrate de sodium en poudre, pour le traitement de diverses erreurs innées du métabolisme, y compris les troubles du cycle de l'urée (UCD) et la maladie urinaire du sirop d'érable (MSUD). Son ACER-801 (osanetant) est un antagoniste non hormonal expérimental du récepteur de la neurokinine 3 (NK3R) pour le traitement des symptômes asomoteurs (VMS), du syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et du cancer de la prostate. Son EDSIVO (celiprolol) est un modulateur adrénergique sélectif pour le traitement du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire (vEDS) chez les patients présentant une mutation confirmée du collagène de type III (COL3A1).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale