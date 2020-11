Acerinox : Crédit Suisse relève son opinion

18/11/2020 | 11:55

Crédit Suisse relève son opinion sur Acerinox de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8,20 à 9,50 euros, mettant en avant 'des fondamentaux en amélioration pour l'acier inoxydable en Europe et une valorisation attractive'.



'Nous pensons qu'Acerinox dispose d'activités fortes (en particulier aux Etats-Unis et en Europe) avec un bilan vigoureux, de bons retours aux actionnaires et une perspective de demande des marchés finaux en amélioration', affirme le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.