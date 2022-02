Acerinox : Jefferies reste à achat

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 15,5 euros sur Acerinox, sa valeur favorite dans le domaine de l'acier inoxydable, mettant en avant les dividendes distribués par le groupe espagnol.



'Avec une prévision de dette nette à fin 2022 (100 millions d'euros) qui doit atteindre son plus bas niveau depuis 1995, Acerinox devrait réaccélérer la croissance de ses dividendes (5% par an sur 2000-2020)', estime le broker.



Jefferies considère qu'avec 'le dividende 2022 couvert près de six fois par le free cash-flow, il existe une capacité financière significative pour accroitre les dividendes même au-delà de ce cap des 5% par an'.



