Acerinox : Credit Suisse a relevé son objectif de cours

Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Acerinox de 17 à 18 euros tout en réitérant son opinion Surperformance après les résultats trimestriels solides du sidérurgiste. Le broker a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et flux de trésorerie pour 2022/2023. Le bureau d'études estime que le "business case" du groupe est robuste, que son bilan est sain et que le rendement offert aux actionnaires est bon. De plus, la société est moins exposée aux risques liés à une baisse des volumes en Europe en cas de récession du Vieux Continent.