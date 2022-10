Acerinox : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a décidé de maintenir sa recommandation à l'Achat sur Acerinox, entreprise espagnole qui produit et distribue des aciers inoxydables laminés à chaud et à froid. Le broker baisse son objectif de cours de 12 à 11 euros expliquant que "la demande d'acier inoxydable s'affaiblit au second semestre de l'année 2022 qu'elle devrait augmenter de 0% à 5% en 2023. Jefferies complète son explication par le fait que "les prix de base en Europe continuent de baisser au second semestre de l'année 2022, après avoir atteint des niveaux record au début de cette année".