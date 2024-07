Acerinox S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation d'aciers inoxydables. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits : - aciers fondus et moulés : 1 869 Kt produites en 2023 ; - aciers laminés à chaud : aciers plats et longs (139 Kt produites) ; - aciers plats laminés à froid : 1 225 Kt produites. A fin 2023, le groupe dispose de 13 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (7,1%), Europe (32,4%), Amériques (47,1%), Asie (8%), Afrique (5,1%) et autres (0,3%).