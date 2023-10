ACG Acquisition Co Ltd - société d'acquisition spécialisée dans les métaux de la nouvelle économie et autres matériaux miniers - prévoit de demander l'approbation des actionnaires pour prolonger le délai dans lequel une acquisition doit être réalisée, du 12 octobre au 25 janvier, par le biais d'un amendement à son mémorandum et à ses statuts. A l'intention de donner aux actionnaires ordinaires de la catégorie A le droit de racheter tout ou partie de leurs actions ordinaires de la catégorie A. Considère que la prolongation est appropriée dans les circonstances, donnant aux actionnaires la possibilité de participer à une future acquisition potentielle.

En outre, l'entreprise obtient un financement supplémentaire sous forme de souscription par les co-sponsors d'environ 1,3 million d'actions de classe B à un prix de souscription de 1,50 USD chacune, ce qui représente une levée de fonds de 2 millions d'USD. Il est prévu d'utiliser ce financement pour payer les coûts cumulés et les dépenses opérationnelles pendant la période d'extension et la poursuite des travaux d'identification d'une acquisition appropriée.

Cours actuel de l'action : 10,70 USD

Variation sur 12 mois : + 7,5

