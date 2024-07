ACG Acquisition Co Ltd - société d'acquisition spécialisée dans les mines de métaux de la nouvelle économie - accepte de racheter la mine polymétallique de Gediktepe, située dans la province de Balikesir, dans l'ouest de la Turquie, à Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, une filiale du conglomérat Calik Holding, dont le siège se trouve à Istanbul. La mine de Gediktepe produit actuellement de l'or et de l'argent, mais commencera à produire du cuivre et du zinc en 2026. Selon ACG, la nouvelle société cotée en bourse, qui s'appellera ACG Metals, sera l'une des principales sociétés minières de cuivre cotées à Londres, ce qui, selon ACG, jouera un rôle central dans la transition énergétique à long terme à partir des combustibles fossiles.

L'opération, d'un montant de 290 millions d'USD, se compose de 100 millions d'USD en espèces et de 37 millions d'USD d'actions ACG, soit 30 % du total, émises en faveur de Lidya. En outre, 145 millions d'USD seront consacrés à un projet d'expansion des sulfures dans la mine afin de permettre la production de cuivre et de zinc. ACG affirme que le principe du financement de la transaction a été approuvé. Gediktepe devrait être le premier actif d'une stratégie de consolidation du cuivre que l'entreprise souhaite poursuivre sous le nom d'ACG Metals.

Cours actuel de l'action : 15,60 USD à Londres vendredi après-midi

Variation sur 12 mois : + 46 %.

