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ACHETER-LOUER.FR

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Acheter Louer fr : Document AMF CP. 2023DD887827

07/03/2023 | 18:16
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2023DD887827

06 mars 2023

FR001400BJ77 - DD155482

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Laurent CAMPAGNOLO, PRESIDENT DU DIRECTOIRE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ACHETER-LOUER.FR

LEI : 969500RGICK2JH3EMK18

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0523 Euro

VOLUME : 190 210.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0523 Euro

VOLUME : 190 210.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Acheter louer.fr SA published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 17:14:02 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2021 -0,23x
Rendement 2021 -
Capitalisation 48,0 M 51,2 M -
VE / CA 2020 6,22x
VE / CA 2021 2,06x
Nbr Employés 17
Flottant 26,8%
Graphique ACHETER-LOUER.FR
Durée : Période :
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Norbert Alvarez Chief Executive Officer & Sales Manager
Laurent Campagnolo Sales Manager
Julien Tellier Chairman-Supervisory Board
Joël Alvarez Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ACHETER-LOUER.FR266.15%51
PUBLICIS GROUPE SA30.06%20 712
OMNICOM GROUP., INC.12.54%18 609
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.7.18%13 725
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-3.29%13 464
WPP PLC25.88%13 303