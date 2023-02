Acheter-louer.fr : Accélération de l'activité confirmée sur 2022 | Chiffre d'affaires annuel de 3,7 M, en croissance de 31% | Produits d'exploitation en hausse de 26%

de nouveaux projets de R&D afin d'accompagner la stratégie d'innovation du Groupe destinée à renforcer son offre de services digitaux et de Data pour les professionnels de l'immobilier et de l'habitat.

Cette bonne dynamique de l'activité sur l'année 2022 porte l'ensemble des produits d'exploitation à 4 559 k€ contre 3 629 k€ en 2021, soit une croissance de 26% par rapport à l'an passé.

Par ailleurs, les récentes prises de participations réalisées au sein du capital d'acteurs du digital de l'immobilier et de la PropTech, ont permis au Groupe de renforcer et élargir son offre de services digitaux auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat. Les synergies commerciales et partenariats mis en place devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires dès le second semestre de l'année 2023.

Comme annoncé dans le communiqué du 30 janvier 2023, les résultats annuels du Groupe seront très fortement pénalisés par les pertes financières générées par les indemnités dues au porteur d'OCEANE lorsque le cours servant de référence à la conversion des OCEANE est inférieur à la valeur nominale de l'action. Les actionnaires seront invités à apurer ces pertes lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars prochain par voie de réduction de capital de leur montant.

Bénéficiant d'une offre digitale bien positionnée et d'une solide base de données de 12 millions de contacts qualifiés, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.

Prochains RDV :

Assemblée Générale Extraordinaire - 6 mars 20231

Publication des résultats annuels 2022 - au plus tard le 28 avril 2023

À propos d'Acheter-Louer.fr(FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

(acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO) Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

immo-habitat - Newsletters immo-habitat Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

d'e-marketing, site responsive, applications mobiles Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

