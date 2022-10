Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 31 octobre 2022

© AOF 2022

Le spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat annoncera ses résultats du premier semestre.Le spécialiste de l'anodisation de l'aluminium publiera ses résultats du premier semestre.L'entreprise spécialisée dans les équipements médicaux communiquera ses résultats du premier semestre.Le spécialiste des éco-matériaux pour la construction dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des équipements pour le secteur des semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Aucune publication d'importance n'est attendue.Le fabricant de matériaux industriels annoncera ses résultats du troisième trimestre.Le groupe de conseil en ingénierie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'assureur annoncera son chiffre d'affaires au troisième trimestre.Le spécialiste de l'accompagnement numérique des artistes communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.La biotech indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe de BTP annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le géant de l'affichage publicitaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'entreprise de chimie annoncera ses résultats du troisième trimestre.Le constructeur automobile indiquera ses résultats du troisième trimestre.La société de services aux entreprises rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste en location longue durée et de la gestion de flotte automobile annoncera ses résultats du troisième trimestre.La société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués communiquera ses résultats du troisième trimestre.Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.Le spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.