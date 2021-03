Communiqué de presse du 03/03/21 : Découvrez les Podcasts Février 2021 « De l'immobilier à l'habitat » et « L'immobilier dans tous ses états

Les Ulis, le 3 mars 2021

Le groupe Acheter-louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, annonce la mise en ligne du podcast « Nouvelle réglementation énergétique : quelle influence sur les acheteurs et les vendeurs ?» diffusé dans le cadre de l'émission De l'immobilier à l'habitat du 24 février 2021 ainsi que le sujet « Agent immobilier : un métier anti-crise ? » enregistré le 23 février 2021 lors de l'émission L'immobilier dans tous ses états.

Co-producteur de l'émission De l'immobilier à l'habitat diffusée sur RADIO IMMO, première webradio dédiée à l'information immobilière éditée par le groupe WEBRADIOS EDITIONS1, le podcast « Nouvelle réglementation énergétique : quelle influence sur les acheteurs et les vendeurs ? » est disponible sur le site du groupe Acheter-louer.fr. Dans cette émission dédiée au grand public animée par Alexandra Blanc et Fabrice Cousté, Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet, réseau d'agences immobilières partenaire de l'émission, revient avec Aurélie Miribel, Directrice Générale de Cimm Immobilier et Immoliaison, sur la refonte du diagnostic de performance énergétique (DPE) qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Qu'est-ce que cela va changer pour les locataires ? Pour les acheteurs ? Pour les vendeurs ?

Plateau de l'émission De l'immobilier à l'habitat - 24 février 2021

Ces deux animateurs présentent également, avec Christophe Bordet, l'émission BtoB consacrée aux professionnels de l'immobilier, L'immobilier dans tous ses états, co-produite par le magazine Expression, édité par la société Acheter-louer.fr. Dans le podcast « Agent immobilier : un métier anti-crise ?» disponible en ligne sur acheterlouerpro.fr,Stéphane Fritz et Aurélie Miribel évoquent l'engouement suscité par les métiers de l'immobilier. L'ensemble des réseaux recrute mais quel statut choisir ? Membre d'un réseau ayant pignon sur rue, agent commercial ou mandataire ? Quelles sont les différences, les avantages et les inconvénients des différentes solutions ?

Plateau de l'émission L'immobilier dans tous ses états - 23 février 2021

Disponibles sur le site radio-immo.fr,les podcasts des émissions sont à retrouver sur le blog et le site du groupe Acheter-louer.fr ainsi que sur acheterlouerpro.fr,les newsletters de MaLettreImmo et de MaLettreHabitat. Par ailleurs, ils peuvent être téléchargés sur tous les sites et les applications mobiles de podcasts, YouTube, Dailymotion, réseaux sociaux et en référencement sur les moteurs de recherche Google, Bing, Qwant.

Ce partenariat stratégique renforce la visibilité et accroît la notoriété du groupe Acheter-louer.fr auprès de particuliers et de professionnels en quête de conseils immobiliers.

