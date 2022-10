Résultats semestriels 2022 : Chiffre d'affaires en croissance de + 10% | Résultats marqués par des éléments techniques exceptionnels | Accélération des développements

Au cours du semestre écoulé, le Groupe a poursuivi sa stratégie de croissance externe avec une prise de participation au sein de la PropTech Cocoon Immo, spécialisée dans les solutions clé-en-main de gestion des réseaux sociaux pour les agences immobilières et l'acquisition de la société Allo Data qui a développé une solution afin de faciliter la recherche de nouveaux mandats à destination des agents et mandataires immobiliers. Acheter-Louer.fr a également renforcé ses partenariats avec la signature d'un accord commercial avec la PropTech

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, confirme l'amélioration de son chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2022 qui s'établit à près de 2 M€ en croissance de 10% par rapport au 1er semestre 2021. Cette amélioration est portée par l'intégration de la société Allo Data avec un chiffre d'affaires de 107 K€ et la progression de l'activité Digitale (+10%).

EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxes

La comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle purement technique de 270 M€ liée au mécanisme de compensation du contrat de financement signé avec World Tech Financing LTD 2 pénalise significativement le résultat financier et par voie de conséquence le résultat net du Groupe. En effet, comme cela a déjà été évoqué, ce contrat prévoit la création additionnelle de nouvelles actions si le cours de bourse est inférieur au nominal de l'action lors de la conversion des OCEANE. Le cours de l'action Acheter-Louer.fr ayant été régulièrement inférieur au nominal lors du 1er semestre 2022, les conversions des OCEANE émises ont donné lieu à des compensations par création d'actions supplémentaires

L'ensemble de ces investissements et l'intégration de la société Allo Data entrainent une augmentation des charges d'exploitation de 47,5% pour s'établir à 3 280 k€ sur le 1er semestre 2022 (contre 2 224 k€ l'an passé). Ces charges concernent principalement le renforcement des équipes data & digital (+ 681 k€) et les développements en data et digital (+ 377 k€). L'EBITDA** demeure cependant positif à 42 k€ sur le S1 2022 contre 870 k€ au S1 2021. Le résultat d'exploitation s'inscrit pour sa part à - 833 k€ contre - 6 k€ en 2021 et reflète l'accélération des développements du Groupe.

De même, le groupe Acheter-Louer.fr qui détient 25% du capital de la société Adomos, va pouvoir accompagner le déploiement de la première plateforme automatisée permettant l'achat en ligne de l'investissement immobilier, ainsi que la création et à la commercialisation de NFT immobiliers. Ce rapprochement permet aussi la mise en place de synergies croisées entre les activités des deux groupes et renforcera l'offre de services d'Acheter-Louer.fr.

Les partenariats et les synergies avec les PropTech dans lesquelles le Groupe a pris des participations : kize.immo, cocoon-immo.io,encheres-immo.com et sa filiale Allo-Data viennent parfaitement compléter son offre digitale et le positionnent comme précurseur du monde de l'IA et des PropTech avec de nouveaux services et solutions à forte valeur ajoutée.

Au cours du semestre, le Groupe a renforcé ses fonds propres et sa trésorerie via la conversion de ces 147 Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) évoquées ci-dessus. En mars 2022, le Groupe a également procédé à l'émission d'une 2ème tranche 3 de 170 OCEANES pour un montant total d'1,7 M€ afin d'accompagner son développement et sa stratégie de prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech.

Les revenus de ces récentes prises de participation, des partenariats commerciaux et des synergies commerciales mises en place avec ces sociétés devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires sur le second semestre et l'année 2023.

Afin d'accompagner cette stratégie en 2023 et anticipant la fin du contrat de financement signé avec World Tech Financing LTD, le Groupe étudie toujours l'arrivée possible au capital d'investisseurs stratégiques tels que des acteurs importants de l'écosystème, qui permettra de consolider un périmètre d'actionnariat moins dilutif et plus structurant sur le long terme. De même, il reste attentif à toute opportunité de croissance externe notamment sur des sociétés plus matures afin d'optimiser à plus court terme la rentabilité de ces opérations.

Dans un environnement totalement digitalisé et d'exploitation des Data, le Groupe dispose d'atouts majeurs pour prendre de nouvelles parts de marché afin de devenir un acteur incontournable des solutions de marketing digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

Les comptes semestriels au 30 juin 2022 et le rapport d'activité semestriel seront disponibles sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique « Informations Investisseurs ».

À propos d'Acheter-Louer.fr(FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

(acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO) Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

immo-habitat - Newsletters immo-habitat Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

d'e-marketing, site responsive, applications mobiles Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier