Achieve Life Sciences, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique avancée, engagée dans le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale de la cytisinicline pour le sevrage tabagique et la dépendance à la nicotine. Le produit candidat de la société, la cytisinicline, est un alcaloïde végétal naturel. La cytisinicline est structurellement similaire à la nicotine et possède un mécanisme d'action bien défini à double action, à la fois agoniste et antagoniste. La cytisinicline est un agoniste partiel qui se lie avec une grande affinité aux récepteurs nicotiniques alpha-4 bêta-2 de l'acétylcholine dans le cerveau. Grâce à son double effet agoniste partiel/antagoniste partiel, la cytisinicline contribue à réduire les envies de nicotine, les symptômes de sevrage ainsi que la récompense et la satisfaction associées au tabagisme. L'entreprise développe la cytisinicline comme aide au sevrage tabagique et comme traitement de la dépendance à la nicotine afin de pallier les limites des médicaments sur ordonnance et des produits en vente libre.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale