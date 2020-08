EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Brevet

Achiko AG: Achiko annonce le dépôt d'un brevet provisoire pour son nouveau kit de test Covid-19 salivaire à faible coût



19.08.2020 / 05:42 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Achiko annonce le dépôt d'un brevet provisoire pour son nouveau kit de test Covid-19 salivaire à faible coût

Zurich, 19 août 2020

- Un brevet provisoire a été déposé pour le nouveau kit de test salivaire Covid-19 basé sur des aptamères d'ADN

- Nom de code "Gumnuts", le test est extrêmement peu coûteux, pratique et facile à utiliser, nettement moins cher que les kits de test actuels à base d'ARN et d'antigènes

- Une équipe internationale de scientifiques de classe mondiale a été constituée pour le développement et la commercialisation

- Les essais cliniques commenceront bientôt, en vue d'une disponibilité commerciale avant la fin 2020



Achiko AG (SIX:ACHI, ISIN CH0522213468) a le plaisir d'annoncer les progrès d'un nouveau kit de test Covid-19 non intrusif et abordable, dont le nom de code est "Gumnuts". Avec l'aide de la société australienne de propriété intellectuelle FB Rice (Melbourne), le développeur Regenacellx.sl ("RCX") a déposé un brevet provisoire sur cette technologie. Achiko détient les droits de commercialisation exclusifs en échange d'une redevance et de conseils techniques.

La société a réuni une équipe de classe mondiale, reconnue internationalement, pour le développement et la commercialisation des tests. L'équipe est dirigée par le Dr Michael J. Edel (scientifique en chef) et le Dr Thomas Pouplin, rejoints par le Dr Jittaporn Wattanaseree et le Dr Joalin Lim. En outre, une organisation scientifique et commerciale plus importante, qui s'étend sur l'Espagne, la Suisse, la Thaïlande, Singapour et l'Indonésie, soutient l'équipe.

Le kit Gumnuts prévu est assemblé autour d'aptamères d'ADN et de nanoparticules d'or, combinés à un échantillon de salive, et il sera bientôt soumis à des essais cliniques.

"Après un nombre important d'années, de projets et d'articles sur la bioconjugaison des nanoparticules, nous entamons maintenant des études sur les bioconjugués nanoparticules-aptamères pour la détection et la mise en ?uvre. Ce qui nous intéresse dans les aptamères, c'est leur robustesse chimique. Cela facilite leur production industrielle tout en facilitant leur utilisation, car ils offrent une durée de conservation plus longue, une tolérance aux changements environnementaux et des performances plus stables dans différents milieux", a déclaré le Dr Victor Pentes, professeur de recherche à l'ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, VHIR et ICN2, Barcelone.

Premier des nombreux diagnostics prévus pour utiliser cette technologie, Gumnuts est conçu pour être abordable et pratique. Il fournit des résultats en quelques minutes et l'expérience du test est comparable à celle d'un brossage de dents. Vendue seule ou combinée avec la plateforme de gestion de pandémie d'Achiko, Teman Sehat ("Mon Aide-Santé"), la société estime que la technologie joue un rôle crucial dans la résolution du problème mondial de la pandémie.

Le test présente plusieurs différentiateurs et avantages par rapport aux mlthodes PCR, RT-PCR, LAMP, les kits de tests d'antigènes et d'anticorps, qui sont tous actuellement utilisés dans le monde entier. Les approches courantes en matière de tests peuvent être limitées par les réactifs (chaîne d'approvisionnement, durée de conservation, etc.) ou par l'équipement nécessaire (machines PCR/RT-PCR, techniciens formés, etc.). ). Ils sont limités dans leur utilisation pratique (par exemple, le temps nécessaire pour obtenir des résultats, le caractère invasif, etc.) et souffrent de problèmes de précision (par exemple, les tests d'antigènes) ou de coûts élevés en raison de leur structure. En revanche, les aptamères de l'ADN sont connus pour être relativement stables et peuvent avoir une durée de conservation de plus d'un an à température ambiante. Le matériel prospectif requis par les tests Gumnuts peut coûter moins de 1 USD, et tomber à quelques centimes seulement en cas de production en série. Cela ouvre un champ de possibilités pour intégrer des tests dans les applications quotidiennes au-delà des approches connues à ce jour.

"La pandémie de Covid-19 a eu un impact énorme dans le monde entier. Pour y répondre efficacement, un diagnostic précis et rapide est nécessaire. Les technologies de test actuelles autour de la PCR, des antigènes et du test d'anticorps posent des problèmes tels que le coût élevé des tests PCR et le temps nécessaire pour fournir des résultats. Les tests d'anticorps ratent le cycle d'infection et les tests d'antigènes présentent des faiblesses de conception et des problèmes de fiabilité", a déclaré le Dr Abdullah Qayyum, épidémiologiste à l'Agence de surveillance de l'hôpital de Riau, en Indonésie. "Des tests peu coûteux et efficaces sont des éléments clés pour répondre à la pandémie. La recherche de méthodes alternatives est nécessaire dès maintenant. Nous sommes ravis de participer à ce projet en effectuant des recherches et des tests".

Les essais cliniques devraient commencer sous peu. Si les essais s'avèrent concluants, la production à grande échelle du kit de test commencera en vue d'une disponibilité commerciale avant la fin de 2020. Actuellement, la société est en train de sélectionner des fabricants ainsi que des partenaires de distribution. Elle poursuit également le développement d'un plus grand nombre d'approches de test pour le Covid-19.

"Notre nouveau kit de test est une offre complète pour les gouvernements et l'industrie, qui cherchent des solutions pour gérer leurs économies, les événements sportifs, les voyages, l'éducation, etc. Nous sommes enthousiasmés et encouragés par les progrès réalisés dans le domaine des vaccins. Toutefois, la société estime que les tests resteront un sujet d'actualité pour de nombreuses années à venir", déclare Steven Goh, PDG et directeur d'Achiko. "Avec Teman Sehat, notre gamme de solutions pourrait permettre aux gouvernements et aux entreprises de passer à une approche de test proactive plus large couvrant la quasi-totalité de la population".

Au-delà de l'application initiale des aptamères de l'ADN à la pandémie de Covid-19 et d'un éventail de formats de tests (électroniques, latéraux, etc.), la société se tourne vers les diagnostics de la fièvre de dengue, de la tuberculose, des biomarqueurs du cancer et de nombreux autres agents pathogènes et pense qu'en combinaison avec Teman Sehat, la technologie pourrait constituer la base d'une entreprise de diagnostic en tant que service et de télésanté.



À propos d'Achiko

Basée en Suisse et axée sur le marché mondial, Achiko (ISIN CH0522213468) est une société de plate-forme entrepreneuriale qui utilise les connaissances et l'expérience de son personnel et les technologies clés pour permettre la transformation dans diverses industries.

Grâce à ses innovations en matière de technologie et de réglementation, ainsi qu'à sa présence unique en Europe et en Asie, Achiko cherche à transformer les marchés et à apporter une valeur unique à ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. La plate-forme principale d'Achiko consiste en des services d'enregistrement et de paiement des utilisateurs qui sont accessibles aux développeurs d'applications. Un service de messagerie et d'autres fonctionnalités sociales communautaires seront lancés à la fin de 2020. Achiko soutient les innovations dans le domaine des soins de santé grâce à son écosystème Teman Sehat ("Mon Aide-Santé"), une nouvelle technologie de test en cours de développement avec Regenacellx.sl, ainsi que les paiements et les finances des consommateurs et les jeux et divertissements.

Pour toute question concernant Teman Sehat ou Gumnuts, veuillez contacter info@achiko.com



De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante https://www.achiko.com

De plus amples informations sur l'écosystème Teman Sehat sont disponibles à l'adresse suivante https://www.temansehat.co

De plus amples informations sur Regenacellx.sl sont disponibles à l'adresse suivante https://regenacellx.com

Pour plus d'informations sur l'équipe de recherche et développement:

- Dr Michael J. Edel, chief scientist ( https://regenacellx.com )

- Dr Jittaporn Wattanaseree ( http://www.thaitect.org/committee/Jittaporn_EN.pdf )

- Dr Thomas Pouplin ( https://www.tropmedres.ac/team/thomas-pouplin )

- Dr Joalin Lim, ( https://www.agape-lifess.com/ )

- Dr Víctor F. Puntes, ( http://www.inorganicnanoparticles.net/about/victor-puntes/ )

- Dr Abdullah Qayyum ( https://www.linkedin.com/in/dr-abdullah-qayyum-091aa475 )



Relations avec les investisseurs & Contacts Presse



Achiko AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com

Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.