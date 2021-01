EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Résultats d'études

Achiko AG: Achiko conclut la phase 1 de l'étude du projet Gumnuts pour le dépistage du Covid-19



25.01.2021 / 04:35 CET/CEST

Achiko conclut la phase 1 de l'étude du projet Gumnuts pour le dépistage du Covid-19

- L'achèvement de la phase 1 des essais démontre une sensibilité de 91% et une spécificité de 85%.

- D'autres études d'optimisation sont actuellement en cours et devraient continuer à améliorer les résultats et à correspondre aux normes de l'OMS

- Les prochaines étapes sont l'obtention des autorisations réglementaires et la mise sur le marché de la technologie dès que possible

Zurich, 25 janvier 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) et Regenacellx.sl annoncent l'achèvement de la première phase de leur étude pour le projet Gumnuts, une technologie de diagnostic à base de conjugué d'aptamère d'ADN nanoparticulaire, en attente de brevet. Suite à une étude in vitro réussie menée en 2020 par l'Université de Rovira, à Tarragone, en Espagne, la série actuelle d'études en Espagne et en Indonésie a été menée par IS Global (l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale), à l'Université de Riau et à l'hôpital du district de Madani de la ville de Pekanbaru.

L'étude menée à Barcelone a consisté à transcrire le protocole du laboratoire Rovira dans un cadre clinique en utilisant les matériaux du prototype original. Un échantillon de 82 participants collecté sur une période de 3 mois en fonction de plusieurs scénarios a été comparé et recoupé avec les résultats positifs et négatifs obtenus par test RT-PCR. Un première analyse manuelle a donné un résultat de 80% de sensibilité et 63% de spécificité. L'utilisation ultérieure d'un logiciel et l'apprentissage machine ont donné un résultat de 91% de sensibilité et 85% de spécificité.

"Nous sommes encouragés par les progrès du projet Gumnuts sur le terrain", a déclaré le Dr Michael Edel de Regenacellx.sl, inventeur du test Gumnuts. "La chimie offre des avantages possibles par rapport à d'autres approches, en particulier dans les domaines de l'expérience du consommateur, de la stabilité et du coût, et nous nous réjouissons de la poursuite du développement de cette technologie".

Les études en cours à Pekanbaru, en Indonésie, sont menées à la fois avec le prototype conjugué original (étude de Barcelone) et, en outre, avec un nouveau conjugué comportant des améliorations appliquées. À ce jour, plus de 250 tests sur patients ont été comparés aux résultats obtenus par des prélèvements nasopharyngés, et 20 à 30 autres tests sont effectués chaque semaine. En utilisant des matériaux de prototypage, l'équipe indonésienne a reproduit avec succès les résultats obtenus en Espagne sur le terrain à Pekanbaru : les résultats des tests de 64 participants ont initialement donné des taux de sensibilité de 82 % et de spécificité de 63 %. Après avoir effectué d'autres tests en utilisant des matériaux de pré-production améliorés, et après avoir apporté d'autres améliorations aux logiciels et à l'apprentissage machine, l'équipe indonésienne a obtenu des résultats supplémentaires, tels que le fait de ramener le temps de test à moins de 15 minutes, et d'autres améliorations en matière de sensibilité et de spécificité. La société s'attend à de nouveaux gains dans les mois à venir.

"Nous avançons maintenant rapidement dans la mise au point des kits de test et dans l'obtention des autorisations, et nous pensons qu'étant donné les progrès réalisés au-delà des prototypes initiaux, nous serons en mesure de fournir des kits de test qui répondent aux directives de l'OMS en matière de sensibilité et de spécificité", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko AG. "Nous pensons qu'à mesure que les tests se déplacent du point de service au point de besoin, la présence des bonnes technologies de test avec la bonne expérience consommateur, disponibles en grande quantité et au bon prix, pour les clients au bon moment, contribuera à répondre au problème du Covid-19 avec succès et à surmonter son impact sur la société et à faire le bien dans ce monde. C'est pour cela que nous sommes ici".

À propos d'Achiko

Nous exploitons des sciences révolutionnaires et des technologies innovantes pour créer des solutions qui offrent une expérience utilisateur exceptionnelle aux patients, aux médecins et aux organes de direction, ce qui, en fin de compte, conduit à la transformation du secteur des soins de santé.

Le développement actuel de notre kit de tests diagnostiques en instance de brevet pour Covid-19 (projet Gumnuts) offre un moyen facile et efficace qui permet aux gens d'obtenir les informations dont ils ont besoin et dont ils ont besoin. Complétée par notre application d'enregistrement mobile (Teman Sehat), elle permet aux utilisateurs de gérer leurs expériences de diagnostic selon leurs propres conditions, de protéger leur vie privée, de partager leurs expériences, d'obtenir la vérification de leur passeport et de trouver une communauté.

Achiko détient les droits exclusifs de commercialisation de la technologie sous-jacente au projet Gumnuts de Regenacellex.SL. Elle peut être utilisée pour détecter tous les types de Covid-19, mais aussi de nombreux autres agents pathogènes. Achiko attend avec impatience l'achèvement de l'approbation réglementaire et la mise sur le marché de la technologie le plus rapidement possible, en l'appliquant dans une série de kits de test et d'autres formats d'analyse.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Singapour et Séoul.

www.achiko.com



À propos de Regenacellx.sl

Nous sommes une société de médecine régénérative qui travaille avec des cliniciens et des scientifiques experts dans le domaine des cellules souches et des petites substances chimiques pour faire progresser les stratégies de remplacement des cellules afin de régénérer les tissus endommagés du corps humain. En réponse à la pandémie mondiale de Covid-19, nous développons une technologie de prochaine étape dans le domaine du test et du diagnostic des agents pathogènes sous forme de simples kits à utiliser à domicile ou dans les points de soins (PoC) pour toute une série de maladies humaines, dont le Covid-19.

http://www.regenacellx.com/



