Achiko AG: Achiko crée un comité consultatif d'experts en Medtech et élargit l'équipe de direction

Achiko crée un comité consultatif d'experts en Medtech

et élargit l'équipe de direction - Nouveaux membres du conseil consultatif international : M. Glenn Cross (Australie), le Dr Jittaporn Wattanaseree (Thaïlande) et Mlle Carol Aebi (Suisse) - Nomination de l'équipe de direction : M. Pierre Nathie de Med2Mark en tant que Vice-Président, Commercialisation Zurich, 13 octobre 2020 - La société Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) est heureuse d'annoncer une mise à jour de son équipe de direction et de conseil. Alors que le lancement du kit de test Covid-19 d'Achiko se poursuit sous la direction d'une équipe de recherche et développement de classe mondiale, la société a mis en place un conseil consultatif d'experts internationaux dans les domaines de la medtech, de la biotechnologie et de l'innovation et a nommé un responsable de la commercialisation, avec effet immédiat, alors qu'elle se prépare à une expansion mondiale. Conseil consultatif

- M. Glenn Cross est directeur dans les grandes entreprises de technologie et de soins de santé Horizon 3 Biotech, Captix Biomedical et Grey Innovation. Il rejoindra le conseil d'administration d'Achiko dans le courant de l'année.

- Le Dr Jittaporn Wattanaseree est un conférencier et un formateur expérimenté dans les domaines pharmaceutique et biopharmaceutique à tous les stades du développement des médicaments, de la recherche à la commercialisation.

- Mlle Carol Aebi est stratégiste et responsable de l'analyse commerciale auprès de la société suisse d'ingénierie logicielle AdNovum. Nomination à la direction

- M. Pierre Nathie rejoint l'équipe de direction actuelle d'Achiko en tant que vice-président de la commercialisation. Actuellement directeur général de Med2Mark, une société internationale de conseil spécialisée dans la commercialisation des innovations dans le domaine des technologies de la santé, Pierre apporte à Achiko plus de 25 ans d'expérience dans le lancement de produits et solutions innovants dans le domaine des technologies de la santé et des biotechnologies sur les marchés internationaux. "Nous sommes enthousiasmés par les progrès réalisés ensemble avec Regenacellx.sL sur Gumnuts, la nouvelle technologie de test du Covid-19. Nous sommes conscients que pour réussir, la société doit élargir son expertise et sa capacité d'exécution et nous sommes ravis d'être rejoints par Glenn, le Dr Jittaporn, Carol and Pierre ", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Nous avons commencé les essais d'évaluation clinique et nous mettons à jour notre stratégie réglementaire pour élargir notre déploiement. Contrairement aux approches PCR et antigènes plus populaires, notre approche différenciée dispose d'une chaîne d'approvisionnement qui offre une alternative à la résolution des problèmes de capacité avec les essais, ainsi qu'une expérience conviviale pour les patients et un faible niveau de coût que les autres approches d'essais n'ont pas encore atteint". "Renforcer notre conseil d'administration et notre équipe de direction, c'est arriver sur le marché avec le bon niveau de considération et de diligence, et en temps voulu". À propos d'Achiko

Basée en Suisse et axée sur le marché mondial, Achiko (ISIN CH0522213468) est une société de plate-forme entrepreneuriale qui utilise les connaissances et l'expérience de son personnel et les technologies clés pour permettre la transformation dans diverses industries. Grâce à ses innovations en matière de technologie et de réglementation, ainsi qu'à sa présence unique en Europe et en Asie, Achiko cherche à transformer les marchés et à apporter une valeur unique à ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. La plate-forme principale d'Achiko consiste en des services d'enregistrement et de paiement des utilisateurs qui sont accessibles aux développeurs d'applications. Un service de messagerie et d'autres fonctionnalités sociales communautaires seront lancés à la fin de 2020. Achiko soutient les innovations dans le domaine des soins de santé grâce à son écosystème Teman Sehat ("Mon Aide-Santé"), sa nouvelle technologie de test salivaire Covid-19 « Gumnuts », basée sur les aptamères d'ADN développés avec Regenacellx.sl, ainsi que les paiements et les finances des consommateurs et les jeux et divertissements. Pour toute question concernant Teman Sehat ou Gumnuts, veuillez contacter info@achiko.com De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante https://www.achiko.com De plus amples informations sur l'écosystème Teman Sehat sont disponibles à l'adresse suivante https://www.temansehat.co De plus amples informations sur Regenacellx.sl sont disponibles à l'adresse suivante https://regenacellx.com



