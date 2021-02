Achiko AG: Achiko crée une entreprise commune avec PT Indonesia Farma Medis pour la production et la distribution de sa plate-forme de dépistage du Covid-19 en Indonésie

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Joint Venture

Achiko crée une entreprise commune avec PT Indonesia Farma Medis pour la production et la distribution de sa plate-forme de dépistage du Covid-19 en Indonésie

- Achiko signe un accord avec PT Indonesia Farma Medis pour établir une nouvelle entreprise commune, comprenant un contrat avec PT Mitra Asa Pratama et un protocole d'accord avec PT Pharos Indonesia, sa finalisation étant soumise à des approbations formelles

- Les kits de test seront intégrés à l'application mobile Teman Sehat (« Mon Aide Santé ») d'Achiko pour répondre à la demande croissante de tests de Covid-19 en Indonésie

- L'entreprise commune et les contrats précèdent l'enregistrement du produit, dont le dépôt est actuellement prévu dans les prochaines semaines



Zurich, 12 Février 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) et PT Indonesia Farma Medis ("PIFM") ont signé un accord pour créer la société en participation PT Achiko Medika Indonesia ("PAMI") pour la production, la distribution et la commercialisation de sa plate-forme de dépistage développée à partir du projet Gumnuts pour l'Indonésie.

Khairudin Gustam, directeur général de PIFM, a déclaré : "Alors que le nombre de cas de Covid-19 en Indonésie a dépassé le million et que la contagiosité de la maladie continue à perturber gravement l'économie, la nécessité de tester en masse devient évidente. L'économie doit trouver un moyen de fonctionner, mais étant donné la taille et la population de l'Indonésie, le recours aux tests PCR n'est pas suffisant. Des méthodes de test supplémentaires pour Covid-19 sont nécessaires et nous pensons que la technologie du projet Gumnuts est une solution clé pour aider le pays et l'économie à se remettre sur pied".

L'Indonésie est un pays de plus de 270 millions d'habitants répartis sur plusieurs milliers d'îles. Elle enregistre actuellement le plus grand nombre de cas, les taux de positivité et les taux de mortalité les plus élevés d'Asie du Sud-Est.

La phase 1 des tests du projet Gumnuts s'est achevée récemment, atteignant des valeurs préliminaires de 91 % de sensibilité et 85 % de spécificité. D'autres études d'optimisation sont actuellement menées en Espagne et en Indonésie pour répondre aux normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous sommes fiers de participer au développement d'Achiko et nous nous réjouissons de la disponibilité des kits Gumnuts pour les Indonésiens, car la plupart des tests rapides à bas prix sont trop chers pour des tests quotidiens. Le prix et la commodité que les kits Gumnuts peut offrir permettront à des dizaines de millions de personnes de se faire tester presque quotidiennement. Ce sera un outil puissant pour arrêter la propagation et vaincre le Covid-19 et d'autres agents pathogènes", a déclaré le maire de Pekanbaru en Indonésie, le Dr H. Firdaus S.T., M.T.

Achiko détient 50% de l'entreprise commune PT Achiko Medika Indonesia enregistrée aujourd'hui. PIFM et Achiko fabriqueront et assembleront conjointement les kits de test Gumnuts pour le marché indonésien, PIFM étant chargé de la distribution et du marketing, et Achiko percevant une redevance de 10 % sur les ventes brutes. Au fur et à mesure que de nouveaux tests seront mis au point, ils seront assemblés et vendus de la même manière dans le pays.

L'entreprise commune comprend un contrat avec PT Mitra Asa Pratama ("Mitra") et un protocole d'accord avec PT Pharos Indonesia ("Pharos"), ainsi que plusieurs autres sociétés, qui sont tous soumis à l'approbation des autorités réglementaires. Mitra est l'un des principaux distributeurs d'appareils médicaux et de diagnostic en Indonésie, avec un vaste réseau de distribution au sein du gouvernement, des établissements de soins de santé et des marchés de détail, et contribuera à la poursuite de la distribution et de la commercialisation. Pharos est l'un des plus grands conglomérats pharmaceutiques d'Indonésie. Il est présent dans deux des plus grands groupes pharmaceutiques du pays et développe et commercialise des produits innovants en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, avec des usines de fabrication en Indonésie, à Singapour et au Vietnam. Ils seront chargés de l'assemblage, de la distribution et de la commercialisation. La société a également commencé à s'engager dans plusieurs autres accords commerciaux en Indonésie.

"Nous sommes ravis de participer à la lutte contre Covid-19 et tous ses successeurs et nous nous réjouissons de travailler avec Achiko et PIFM pour que cette plate-forme soit commercialisée au cours du premier semestre 2021, dès que l'approbation du ministère de la santé sera obtenue", a déclaré Ida Nurtika, directrice de la communication d'entreprise chez PT Pharos Indonesia.

"Le besoin d'un outil de diagnostic efficace et performant augmente de façon spectaculaire. Nous sommes fiers de pouvoir utiliser notre expertise dans la distribution des soins de santé pour aider l'équipe d'Achiko à réaliser cette initiative très importante, afin d'aider collectivement le peuple indonésien à gérer cette pandémie", a déclaré Victory Theodorus, directrice générale de Mitra.

"Cette entreprise commune est une étape majeure pour Achiko, précurseure d'un dépôt imminent pour l'enregistrement et l'approbation des produits en Indonésie", a déclaré Steven Goh, directeur général d'Achiko. "Grâce à PT Achiko Medika Indonesia, nous avons certains des meilleurs partenaires possibles pour réaliser une plate-forme de test basée sur le projet Gumnuts, d'abord avec la version 1.5 de notre produit et ensuite avec beaucoup d'autres à venir. Grâce à des tests complets, rapides, peu coûteux et quasi universels, nous pouvons aider l'Indonésie à vaincre la pandémie de Covid-19".

Les prochaines étapes consistent à obtenir les autorisations réglementaires, à intégrer la technologie dans des kits de test et à les mettre sur le marché dès que possible.

À propos d'Achiko

Nous exploitons des sciences révolutionnaires et des technologies innovantes pour créer des solutions qui offrent une expérience utilisateur exceptionnelle aux patients, aux médecins et aux organes de direction, ce qui, en fin de compte, conduit à la transformation du secteur des soins de santé.

Le développement actuel de nos tests diagnostiques en instance de brevet pour Covid-19 (projet Gumnuts) offre un moyen facile et efficace qui permet aux gens d'obtenir les informations dont ils ont besoin et dont ils ont besoin. Complétée par notre application d'enregistrement mobile (Teman Sehat), elle permet aux utilisateurs de gérer leurs expériences de diagnostic selon leurs propres conditions, de protéger leur vie privée, de partager leurs expériences, d'obtenir la vérification de leur passeport et de trouver une communauté.

Achiko détient les droits exclusifs de commercialisation de la technologie sous-jacente au projet Gumnuts de Regenacellex.SL. Elle peut être utilisée pour détecter tous les types de Covid-19, mais aussi de nombreux autres agents pathogènes. Achiko attend avec impatience l'achèvement de l'approbation réglementaire et la mise sur le marché de la technologie le plus rapidement possible, en l'appliquant dans une série de kits de test et d'autres formats d'analyse.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Singapour et Séoul.

www.achiko.com

About PT Indonesia Farma Medis

PT Indonesia Farma Medis ("PIFM") is a medical device and pharmaceutical distribution company with a large network of relationships and distribution channels that includes hospitals, pharmacies and clinics across the main islands of Indonesia.

PIFM provides supply chain solutions for distributing medical products and helps companies seeking market entry navigate the complexities of the Indonesian market.

https://indofarmamedis.com



About PT Mitra Asa Pratama

Mitra Asa Pratama collaborates with various international medical device brands to bring innovations to market and has been improving the overall healthcare technology in Indonesia for more than 20 years. With an extensive distribution network built by working closely with our sub-distributor partners, we cover hospitals, clinics, public health centers and offices, medical professionals, as well as the retail market.



It has been a long-standing part of our strategic vision to be able to build a vertically integrated company, where every business unit shares the same dedication to customer service. We firmly believe that service levels must always exceed expectations so that our clients, the medical professionals, can concentrate on the very important business of caring for patients.

https://mitraasa.co.id/



About PT Pharos Indonesia

PT Pharos Indonesia is a major regional pharmaceutical company that develops and markets innovative products in Indonesia and other countries in South-East Asia.

The company was established on 30 September 1971 by Dr. Eddie Lembong, a visionary entrepreneur who wanted to build a modern, efficient, high quality, Indonesian pharmaceutical company. Dr. Lembong's plan was realized early and today Pharos remains one of Indonesia's leading pharmaceutical companies.

On June 30, 1990 Pharos became the first Indonesian company to receive a certification of the local version of GMP (CPOB), confirming Pharos' 'no compromises' manufacturing standards.

Currently, Pharos and its subsidiaries employ more than 5,000 talents across Indonesia.

http://www.pharos.co.id/



