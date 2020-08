Achiko AG: Achiko étend la plate-forme de l'écosystème Covid-19 à Pekanbaru et intègre les tests comme base pour accélérer le retour à la normale

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Expansion

Achiko étend la plate-forme de l'écosystème Covid-19 à Pekanbaru et intègre les tests comme base pour accélérer le retour à la normale Zurich, 20 août 2020 - Déploiement de Teman Sehat ("Mon Aide-Santé") dans les hôtels, les parcs de loisirs et les marchés de Pekanbaru, en Indonésie - Extension de Teman Sehat pour inclure l'intégration avec les tests Covid-19 et fournir des passeports de test pour une solution complète - Combinaison de Teman Sehat et d'une technologie de test propriétaire pour lutter contre la pandémie Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) a le plaisir d'annoncer le déploiement de Teman Sehat dans un plus grand nombre d'endroits, y compris des hôtels, des parcs de loisirs et des marchés traditionnels. Ce déploiement s'appuie sur les succès précédents obtenus dans les hôpitaux locaux, notamment Rumah Pangan Madani et Rumah Sakit Madani. À partir du 19 août 2020, Teman Sehat sera disponible à l'hôtel Zuri, à l'hôtel Amira et à l'hôtel New Hollywood, dans les parcs de loisirs Alam Mayang, Taman Bunga Impian Okura et Kampung Rabbit et sur les marchés Rumah Sakit Syafira et Transmart Carrefour. Teman Sehat ("Mon Aide-Santé"), la plate-forme écosystémique d'Achiko, fournit des solutions pour relancer l'économie au milieu de la pandémie de Covid-19. Teman Sehat est le chainon manquant entre les endroits (cafés, cinémas.), les tests et les personnes, basé sur un écosystème permettant à ces mêmes endroits de créer des environnements sûrs pour que les personnes s'y rendent à nouveau tout en favorisant et en restaurant la confiance mutuelle grâce aux tests. Les fonctionnalités de recherche des contacts sont intégrées dans l'application. "Se sentir en sécurité n'est pas seulement important pour les visiteurs, mais aussi pour les propriétaires d'entreprises. Ces dernières craignent de nouvelles éruptions de cas dans leurs établissements car de nombreuses infections à Covid-19 sont asymptomatiques", explique le Dr Riyono Gede Trisoko, propriétaire du parc d'attractions Alam Mayang. "Avec l'écosystème Teman Sehat, les visiteurs peuvent se sentir en sécurité en venant dans nos locaux, et notre équipe se sentira également en sécurité pour travailler". Teman Sehat a su jouer l'expérience utilisateur avec des récompenses et des coupons tout en garantissant la confidentialité de ses utilisateurs et des lieux utilisant l'application. En plus de Teman Sehat, Achiko s'est associée à Regenacellx.sl pour développer un kit de test Covid-19 abordable et pratique basé sur les aptamères de l'ADN, dont le nom de code est « Gumnuts ». La technologie du test utilise un échantillon de salive et fournit des résultats en quelques minutes. Gumnuts offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes de test actuellement utilisées, notamment la durée de conservation, le coût et la facilité d'utilisation. Le lancement progressif à Pekanbaru est un modèle pour les ambitions d'Achiko de faire passer le monde de la situation extraordinaire et inconfortable actuelle à « l'ancienne normalité », a déclaré Steven Goh, PDG et directeur d'Achiko. « La combinaison de Teman Sehat et de Gumnuts, en attente de tests cliniques, est un outil puissant pour lutter contre la pandémie ». La société cherche maintenant à consolider Teman Sehat. Son kit de test Covid-19, Gumnuts, va bientôt commencer les essais cliniques ; des essais réussis permettraient une production commerciale à grande échelle avant la fin de 2020. La distribution est prévue dans toute l'Asie et au-delà.

À propos d'Achiko

Basée en Suisse et axée sur le marché mondial, Achiko (ISIN CH0522213468) est une société de plate-forme entrepreneuriale qui utilise les connaissances et l'expérience de son personnel et les technologies clés pour permettre la transformation dans diverses industries. Grâce à ses innovations en matière de technologie et de réglementation, ainsi qu'à sa présence unique en Europe et en Asie, Achiko cherche à transformer les marchés et à apporter une valeur unique à ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. La plate-forme principale d'Achiko consiste en des services d'enregistrement et de paiement des utilisateurs qui sont accessibles aux développeurs d'applications. Un service de messagerie et d'autres fonctionnalités sociales communautaires seront lancés à la fin de 2020. Achiko soutient les innovations dans le domaine des soins de santé grâce à son écosystème Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »), une nouvelle technologie de test en cours de développement avec Regenacellx.sl, ainsi que les paiements et les finances des consommateurs et les jeux et divertissements. Pour toute question concernant Teman Sehat ou Gumnuts, veuillez contacter info@achiko.com



De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante https://www.achiko.com De plus amples informations sur l'écosystème Teman Sehat sont disponibles à l'adresse suivante https://www.temansehat.co De plus amples informations sur Regenacellx.sl sont disponibles à l'adresse suivante https://regenacellx.com



Relations avec les investisseurs & Contacts Presse



Achiko AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51 Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

