EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Autres

Achiko AG: Achiko lance un programme pilote de test Covid-19 en Indonésie



07.10.2021 / 06:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Achiko lance un programme pilote de test Covid-19 en Indonésie

- Lancement d'un programme pilote en Indonésie pour le test de diagnostic rapide et peu coûteux Covid-19 d'Achiko, AptameX, ainsi que son service de passeport numérique jumeau, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »).

- L'objectif du programme pilote est de confirmer la pertinence économique de l'ensemble, de former le personnel et de présenter le service .



Zurich, le 7 octobre 2021: Annonce événementielle selon l'art. 53 RC - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ) ("Achiko" ou la "Société") ") a lancé aujourd'hui un programme pilote en Indonésie de son test de diagnostic propriétaire salivaire non invasif, Covid-19, AptameXMD, combiné à son application de type passeport santé numérique Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé ») en tant que plateforme intégrée.



"Nous nous attendons à ce que le Covid-19 soit présent pendant les années à venir et qu'il constitue une menace permanente pour la santé et le bien-être des gens et pour l'économie de nombreux pays", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko AG. "Dans ce contexte, le coût des tests et la facilité de gestion des résultats deviennent un facteur clé de succès dans la lutte contre les ramifications de la pandémie. La combinaison d'Aptamex et de Teman Sehat (« Mon Aide-Santé ») peut rendre les tests abordables pour les lieux de travail et les communautés et ramener le coût des tests fréquents à environ le prix d'un simple déjeuner, tandis que la gestion fiable et quotidienne des résultats des tests devient un processus simple".

La première étape du projet pilote se déroulera sur trois sites, en commençant par un emplacement à l'est de Jakarta, en Indonésie. L'objectif du pilote est de confirmer la pertinence économique de la prestation de service et de présenter le service comme un précurseur des ventes. Teman Sehat (« Mon Aide-Santé ») est approuvé et inscrit sur la liste des achats du gouvernement indonésien.

La société est actuellement en train d'embaucher et de former du personnel, d'établir des canaux de production et de distribution en Indonésie, et de réaliser un marquage CE en vue de ventes en Europe et d'utiliser le marquage CE dans les ventes ailleurs.

À propos d'Achiko

Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameXMD, et de sa division s?ur de technologie de santé mobile numérique, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique dans le domaine des technologies de la santé et fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.

AptameXMD se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman SehatMD, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameXMD est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com



Contacts avec les médias :



ACHIKO AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com



Suisse & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

États-Unis & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.