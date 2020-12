EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

Achiko AG: Achiko réalise une augmentation de capital



11.12.2020 / 18:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Achiko réalise une augmentation de capital Zurich, 11 décembre 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) (« Achiko ») annonce que son capital social inscrit au registre du commerce a été augmenté de 3 034 187 actions, pour atteindre 105 831 805 actions, afin de satisfaire les créances découlant d'un billet convertible précédemment émis par la société. Les nouvelles actions ont été émises à partir du capital autorisé existant. À propos d'Achiko

Nous créons des solutions avec une grande expérience utilisateur, pour la transformation de l'industrie des soins de santé. Le développement de notre kit de test de diagnostic pour Covid-19 (Gumnuts), dont le brevet est en cours d'homologation, constitue un moyen simple et efficace d'aider les gens à obtenir les informations dont ils ont besoin. Il est complété par notre application d'enregistrement mobile (Teman Sehat/Mon « Aide-Santé »), qui permet aux utilisateurs de gérer leurs expériences de diagnostic selon leurs propres conditions, de protéger leur vie privée, de partager leurs expériences et de trouver une communauté. Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Singapour et Séoul.

