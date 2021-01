EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Identité

Achiko AG: Achiko renforce l'équipe de direction avec nouveau Président et un nouveau Vice-Président en charge de la Commercialisation



11.01.2021 / 06:05 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Achiko renforce l'équipe de direction avec nouveau Président et un nouveau Vice-Président en charge de la Commercialisation

- Nomination d'un nouveau Président, le Dr Morris S. Berrie, chercheur et entrepreneur en biotechnologie

- Nomination d'un nouveau Vice-Président de la commercialisation, Richard Lingard, chef d'entreprise dans le domaine des sciences de la vie

- De nouveaux dirigeants devraient diriger la production et la commercialisation de Gumnuts, le kit de test d'Achiko pour Covid-19

Zurich, 11 janvier 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) nomme le Dr Morris S. Berrie, chercheur et entrepreneur en biotechnologie, au poste de Président, et Richard Lingard, chef d'entreprise dans le secteur des sciences de la vie, au poste de Vice-Président de la commercialisation.

L'entreprise continue de renforcer son équipe de direction avec ces nominations. Le Dr Berrie et M. Lingard seront responsables de la partie diagnostique et biotechnologique de l'entreprise, contribuant à la production et à la commercialisation de Gumnuts (kit de test d'aptamères d'ADN pour Covid-19 en instance de brevet) sur les marchés mondiaux.

Le Dr Berrie apporte plus de 20 ans d'expérience scientifique, commerciale et financière dans les secteurs de la biotechnologie et des soins de santé. Il a été co-fondateur et président de l'initiative mondiale TTS, qui facilite le flux d'affaires dans le secteur des biotechnologies des PME en phase de démarrage, et a été partenaire de plusieurs projets européens Horizon 2020 de plusieurs millions d'euros en faveur du secteur européen des PME. Il est également directeur de Tech Investor Ltd qui consulte et conseille les organisations gouvernementales, les régions et les entreprises du secteur des biotechnologies sur la commercialisation de la science, y compris le développement des entreprises et la mobilisation de capitaux.

Auparavant, le Dr Berrie a été directeur général et rédacteur en chef du Biotechnology Investment Today Group, où il a travaillé avec de nombreux clients prestigieux des secteurs de la santé et de la finance, notamment le National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, Pfizer, GSK, Needham & Co, Orbimed, TVM, JP Morgan et bien d'autres encore.

Auparavant, il était responsable de l'intelligence mondiale et du développement commercial pour le groupe d'édition Nature et avant cela, il était directeur du registre des composés, de la base de données des brevets pour la base de données des médicaments expérimentaux (IDdb3) de Current Drugs, qui a ensuite été acquise par Thomson Reuters.

Il a travaillé chez Schering AG, est un chimiste agréé (CChem), membre de la Société royale de chimie (MRSC) et a reçu une bourse post-doctorale de la DG européenne après avoir terminé son doctorat en chimie organique à l'Imperial College de Londres.

« Je suis ravi et enthousiaste de rejoindre Achiko en ce moment crucial », a déclaré le Dr Morris S. Berrie. « L'opportunité de travailler avec l'équipe talentueuse et de faire avancer la commercialisation d'un produit de diagnostic exceptionnel et unique est inspirante. Faire cela avec un produit qui peut à la fois faire du bien et affecter le changement rapide dans le contrôle et la gestion des maladies pathogènes, notamment le Covid-19, est vraiment une entreprise digne d'intérêt ».

M. Lingard est un chef d'entreprise accompli, avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie. Il a une formation en chimie et a travaillé avec toute une série de multinationales, d'organismes de recherche sous contrat (ORC) et de jeunes entreprises.

Auparavant, il a été PDG d'Adroit-DI, où il a développé une plateforme logicielle pour unifier la recherche. M. Lingard a été responsable de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Russie pour Taconic Biosciences, créant un écosystème de partenaires et structurant sa division pour aider à la vente de Taconic à H.I.G. Capital.

M. Lingard a été vice-président des opérations commerciales mondiales pour Dotmatics, un fournisseur mondial de solutions logicielles et de services, où il a doublé son équipe internationale de scientifiques en doctorat, de ventes et de marketing pour tripler le chiffre d'affaires en 3 ans. Auparavant, il a occupé des postes de développement commercial, de vente, de commercialisation et de partenariat chez Clarivate Analytics, Thermo Fisher, Charles River, Biovia, Exelixis et Merck & Co Inc.

Il est titulaire d'une licence en gestion et en sciences chimiques de l'Institut des sciences et technologies de l'Université de Manchester.

« L'équipe et la technologie d'Achiko sont en mesure de démocratiser les diagnostics rapides, précis et non invasifs de Covid-19. Nous vainquons les pandémies un test à la fois », a déclaré Richard Lingard, vice-président directeur de la commercialisation. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe dirigeante d'Achiko ».

« La pandémie représente une rupture dans les diagnostics et la télésanté, en particulier dans le passage du point de soins au point de besoin », a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. « L'ajout de nouveaux cadres supérieurs renforce notre engagement à nous transformer en un acteur de premier plan dans le domaine du diagnostic ».



À propos d'Achiko

Nous créons des solutions avec une grande expérience utilisateur, pour la transformation de l'industrie des soins de santé.

Le développement de notre kit de test de diagnostic pour Covid-19 (Gumnuts), dont le brevet est en cours d'homologation, constitue un moyen simple et efficace d'aider les gens à obtenir les informations dont ils ont besoin. Il est complété par notre application d'enregistrement mobile (Teman Sehat/Mon « Aide-Santé »), qui permet aux utilisateurs de gérer leurs expériences de diagnostic selon leurs propres conditions, de protéger leur vie privée, de partager leurs expériences et de trouver une communauté.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Singapour et Séoul.

www.achiko.com



Contacts avec les médias :



Achiko AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com

Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.