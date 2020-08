EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Vente

Achiko AG: Achiko se sépare d'EmpatKali Holdings et se concentre sur la technologie de test du Covid-19



28.08.2020 / 05:28 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Achiko se sépare d'EmpatKali Holdings et se concentre sur la technologie de test du Covid-19 Zurich, 19 août 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) vend sa participation dans la société EmpatKali. L'acheteur d'EmpatKali est Afterpay, une société cotée en bourse. EmpatKali propose un service "acheter maintenant, payer plus tard". Achiko recevra l'investissement initial de 100 000 USD. Le produit de la vente des parts d'Achiko sera appliqué au développement de Gumnuts, la solution d'essai Covid-19 d'Achiko en Asie et en Europe. À propos d'Achiko

Basée en Suisse et axée sur le marché mondial, Achiko (ISIN CH0522213468) est une société de plate-forme entrepreneuriale qui utilise les connaissances et l'expérience de son personnel et les technologies clés pour permettre la transformation dans diverses industries. Grâce à ses innovations en matière de technologie et de réglementation, ainsi qu'à sa présence unique en Europe et en Asie, Achiko cherche à transformer les marchés et à apporter une valeur unique à ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. La plate-forme principale d'Achiko consiste en des services d'enregistrement et de paiement des utilisateurs qui sont accessibles aux développeurs d'applications. Un service de messagerie et d'autres fonctionnalités sociales communautaires seront lancés à la fin de 2020. Achiko soutient les innovations dans le domaine des soins de santé grâce à son écosystème Teman Sehat ("Mon Aide-Santé"), sa nouvelle technologie de test salivaire Covid-19 « Gumnuts », basée sur les aptamères d'ADN développés avec Regenacellx.sl, ainsi que les paiements et les finances des consommateurs et les jeux et divertissements. Pour toute question concernant Teman Sehat ou Gumnuts, veuillez contacter info@achiko.com De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante https://www.achiko.com De plus amples informations sur l'écosystème Teman Sehat sont disponibles à l'adresse suivante https://www.temansehat.co De plus amples informations sur Regenacellx.sl sont disponibles à l'adresse suivante https://regenacellx.com De plus amples informations sur Empatkali sont disponibles à l'adresse suivante https://empatkali.co.id



Relations avec les investisseurs & Contacts Presse



Achiko AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51 Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Fin du communiqué ad hoc