EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Joint Venture

Achiko AG: Le partenaire de l'entreprise commune d'Achiko obtient un certificat de distribution pour AptameX, nouveau test de diagnostic pour Covid-19 en Indonésie, et commence l'enregistrement du pro



29.04.2021 / 06:45 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Le partenaire de l'entreprise commune d'Achiko obtient un certificat de distribution pour AptameX, nouveau test de diagnostic pour Covid-19 en Indonésie, et commence l'enregistrement du produit

- Le partenaire de l'entreprise commune d'Achiko AG, PT Indonesia Farma Medis (IFM), obtient un certificat de distribution de dispositifs médicaux

- Achiko a ensuite commencé l'enregistrement du produit avec ses partenaires en vue d'une disponibilité commerciale du produit en milieu d'année

- Achiko génère des revenus à partir d'une participation de 50 % dans l'entreprise commune et d'une redevance de licence de 10 % sur les ventes brutes



Zurich, 29 avril 2021 - Le partenaire d'entreprise commune d'Achiko AG (SWX : ACHI, ISIN CH0522213468), PT Indonesia Farma Medis ("IFM"), a obtenu un certificat de distribution de dispositifs médicaux pour l'Indonésie et commence l'enregistrement du produit AptameX.

Ce certificat permettra l'approvisionnement, le stockage et la distribution du nouveau test de diagnostic, AptameX (anciennement Projet Gumnuts) en Indonésie. Il jette les bases d'un enregistrement ultérieur du produit, facilitant la production et la vente du produit en Indonésie. Achiko a ensuite commencé l'enregistrement du produit avec ses partenaires en vue d'une disponibilité commerciale du produit en milieu d'année.

À cette fin, Achiko et IFM progressent dans l'établissement de l'entreprise commune PT Achiko Medika Indonesia pour la production, la distribution et la commercialisation d'AptameX (anciennement Projet Gumnuts) en Indonésie. Achiko réalisera des revenus sur une participation de 50% et gagnera une redevance de licence de 10% sur les ventes brutes.

L'Indonésie est un marché significatif et important, avec plus de 270 millions de personnes réparties sur 16 000 îles. L'entreprise commune répond aux exigences locales en matière de propriété et d'approbation, ce qui permet à la solution d'Achiko de sécuriser la vie de millions d'Indonésiens en leur facilitant l'accès à plusieurs tests par mois, chacun à un prix abordable.

Pour les actionnaires, cela se traduit par des revenus de licence et de participation aux bénéfices de l'entreprise commune établie avec l'IFM.





À propos d'Achiko

Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX, et de sa division s?ur de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique de télésanté qui fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.

AptameX se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests de diagnostic rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com

About PT Indonesia Farma Medis

PT Indonesia Farma Medis ("PIFM") is a medical device and pharmaceutical distribution company with a large network of relationships and distribution channels that includes hospitals, pharmacies and clinics across the main islands of Indonesia.

IFM provides supply chain solutions for distributing medical products and helps companies seeking market entry navigate the complexities of the Indonesian market.

https://indofarmamedis.com



Contacts avec les médias :



ACHIKO AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com



Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

