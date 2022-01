EQS-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Research Update

Achiko AG fait état de résultats d'étalonnage particulièrement encourageants pour AptameX technologie de test rapide Covid-19



- La calibration rapide d'AptameX(TM) Covid-19 a classé avec succès 100% des résultats indiquant un résultat probable de > 97 % de sensibilité et de > 97 % de spécificité dans les kits de test de première génération.

- Les résultats ont été démontrables à la fois pour des valeurs de CT inférieures à 25, et entre 25 et 33, indiquant une performance de test supérieure à celle des autres tests rapides.

- Achiko passe maintenant à la production à grande échelle et à l'obtention du marquage CE pour répondre à la demande mondiale.

Zurich, le 14 janvier 2022 - Annonce événementielle selon l'art. 53 RC - Achiko AG (OTCQB : ACHKF ; SIX : ACHI ; ISIN CH0522213468) ("Achiko", la "Société") a le plaisir d'annoncer que de nouvelles optimisations lors des récents tests d'étalonnage de son test rapide abordable et non invasif Covid-19 basé sur la salive AptameXMD ont correctement différencié 100 % des échantillons de test jusqu'à une valeur comparable de seuil de cycle (CT) de la réaction en chaîne de la polymérase par transcription inverse (RT-PCR) de 33, ce qui indique la capacité du système à fournir un test rapide sensible à > 97 % et spécifique à > 97 % pour une gamme plus large de charges virales que la plupart des autres tests rapides.

"Les données que nous rapportons aujourd'hui montrent que notre technologie permet de réaliser des tests plus sensibles et plus abordables que les tests basés sur des antigènes ", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Ces résultats de tests d'étalonnage de haute fidélité suggèrent non seulement qu'AptameX a le potentiel d'être une alternative très convaincante aux tests antigéniques rapides, mais aussi qu'il peut être utilisé comme une alternative précise dans de nombreuses applications de marché de masse à la technologie RT-PCR lente et coûteuse. Ceci est particulièrement important dans les pays à revenu faible ou moyen (PRFM) où les taux de vaccination sont plus faibles et où les principales technologies de test ne sont pas pratiques et coûteuses pour la grande majorité des gens."

Les nouvelles données (voir le tableau ci-dessous) annoncées aujourd'hui montrent pour la première fois que, après les récentes améliorations, AptameX a atteint une sensibilité et une spécificité de 100% dans une expérience contrôlée sur 58 échantillons humains de Covid-19. Ces gains confirment tous deux la capacité d'AptameX à être performant à de faibles charges virales.

L'expérience a été menée en Indonésie à partir d'échantillons confirmés positifs ou négatifs pour le SRAS-CoV-2. AptameX a présenté une sensibilité de 100 % pour une gamme de valeurs CT inférieures à 25 et des valeurs CT comprises entre 25 et 33, ce qui est important car la sensibilité des autres tests rapides chute généralement de façon marquée dans la gamme de valeurs CT comprises entre 25 et 33. Les résultats sont cohérents et prolongent des travaux antérieurs en Espagne et d'autres tests en Indonésie. Achiko a hâte de reproduire l'étude à l'échelle internationale alors qu'elle s'apprête à conclure l'obtention de son marquage CE.

valeurs CT

(moyenne & étendue) Nombre de spécimens Classification pour la sensibilité Haut (CT =< 25) 17.6 / 13.4 - 23.0 16 100% Faible (25 < CT =< 33) 30.5 / 25.8 - 33.0 12 100% Négatif - 30 - Moyenne 23.15 / 13.4 - 33 58 100%

Ces résultats se comparent favorablement à ceux d'autres technologies de test. En raison de sa précision, la technologie RT-PCR est devenue la référence pour la détection de l'infection à Covid-19. Cependant, la RT-PCR n'est souvent pas la plus pratique pour les tests à grande échelle car elle nécessite un équipement spécialisé, est relativement lente et coûteuse. En utilisant la technologie RT-PCR, les scientifiques ont établi un point de référence pour la détection de l'infection par le Covid-19 : une personne en bonne santé est considérée comme négative au Covid-19 si sa valeur CT RT-PCR est supérieure à 33. Si, en revanche, la valeur CT est inférieure à 33, la personne est positive au Covid-19. La plupart des tests rapides peuvent vanter un résultat de haute sensibilité lorsque les valeurs CT sont inférieures à 25. Cependant, selon Eurosurveillance, des travaux plus récents sur Omicron indiquent que la valeur moyenne pour l'infection par le Covid-19 se situe autour de 28, d'où les rapports fréquents d'une sensibilité plus faible dans la majorité des kits de tests rapides antigéniques. Par conséquent, le résultat d'AptameX est important car il présente une alternative viable aux autres tests.

"Les résultats d'amélioration de la sensibilité et de la spécificité annoncés par Achiko après l'achèvement des tests d'étalonnage de son kit de test rapide SARS-CoV2 constituent une étape importante", a déclaré le Dr Michael Edel, inventeur d'AptameX. "AptameX a la capacité de répondre au besoin mondial croissant de tests de masse fréquents qui sont rapides, peu coûteux et non invasifs."

En outre, le test AptameX a terminé et testé ses premières centaines de milliers de kits en production et passe maintenant à la production d'un million de kits par mois. À partir de là, le format se prête parfaitement à une fabrication à grande échelle et offre un avantage considérable en termes de coûts de production. À la fin de l'année dernière, la société a optimisé le kit de test de première génération en utilisant une chaîne d'approvisionnement et de fabrication plus simple à Taïwan et en Indonésie, qui peut facilement être reproduite dans d'autres régions géographiques. En quelques mois et sous réserve de financement, la capacité de production peut rapidement être portée à des centaines de millions de kits par mois. La société cherche à financer la production à grande échelle principalement par le biais du financement commercial.

La production des kits de test rapide de deuxième génération est en cours et s'accélérera davantage ce trimestre. Les expéditions de kits AptameX en Indonésie ont été achevées pour répondre aux commandes de vente antérieures, la société s'attendant à être en mesure de fournir 3-4 tests par mois pour 5% des 270 millions d'Indonésiens d'ici le milieu de l'année. En outre, l'enregistrement de la marque CE est prévu pour le début de l'année 2022, ce qui permettra à la société de répondre aux demandes de renseignements et d'avancer vers la commercialisation en Europe, au Moyen-Orient et en Asie (EMEA) et ailleurs.

"Il est évident qu'à mesure que nous passons à la phase endémique du covid-19, les vaccinations régulières et les tests de masse feront partie de notre quotidien", a ajouté Goh. "Nous sommes énormément satisfaits des excellents résultats que nous sommes en mesure de partager aujourd'hui. Ils confirment le positionnement concurrentiel de la plateforme et le rôle que nous pouvons jouer pour que nous retrouvions tous une vie "normale"."

Pour en savoir plus sur la technologie des aptamères d'ADN et sur la façon dont AptameX se compare aux autres tests rapides et aux tests PCR, consultez cette interview vidéo du PDG Steven Goh à l'adresse https://youtu.be/KdBZZRMp26k.

