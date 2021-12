EQS-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Financement

Achiko AG finalise un financement de 4,85 millions de francs suisses et des changements dans l'équipe dirigeante



31.12.2021 / 06:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Achiko AG finalise un financement de 4,85 millions de francs suisses et des changements dans l'équipe dirigeante

- Finalisation d'un placement de 4,85 millions de francs suisses initié en août 2021.

- Le directeur du conseil d'administration Christophe Laurent se retire.

- Nomination d'Adam O'Keeffe au poste de Directeur Financier ad interim.



Zurich, le 31 décembre 2021 - Annonce événementielle selon l'art. 53 RC - Achiko AG (OTCQB : ACHKF ; SIX : ACHI ; ISIN CH0522213468) ("Achiko", la "Société") s'apprête à conclure une opération de financement de 4,85 millions de francs suisses avec des investisseurs stratégiques qui a débuté en août 2021, et qui comprend le remboursement de la partie en cours de ses obligations envers Yorkville Capital Management LLC, ainsi que l'augmentation de capital annoncée plus tôt ce mois-ci.

Le financement sera utilisé pour restructurer les coûts d'exploitation et soutenir la commercialisation par la société de son écosystème unique de technologie de la santé - un test rapide Covid-19 abordable et non invasif AptameXMD, intégré à Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »), une solution de passeport numérique déployée en Indonésie, ainsi que des efforts de fabrication et de vente à l'échelle mondiale dès l'achèvement de l'enregistrement du marquage CE au premier trimestre 2022. La production de son kit de test rapide de deuxième génération a commencé et la société répond actuellement aux demandes de renseignements et développe un pipeline de ventes en Indonésie ainsi que dans d'autres régions d'Asie et de l'EMOA.

"Nous sommes immensément reconnaissants pour le soutien et la confiance que nous avons reçus de tous nos investisseurs et actionnaires", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Il est évident que le Covid-19 sera présent sur le long terme et que les tests de diagnostic doivent être intégrés dans une réponse au Covid -19 à multiples niveaux avec la vaccination et les traitements antiviraux pour limiter les impacts humains et économiques. Nous attendons avec impatience de nouvelles avancées en 2022, car notre plateforme unique joue un rôle essentiel dans la façon dont nous menons notre vie quotidienne et retrouvons un semblant de normalité."

Enfin, la société procédera à la mise à jour de son conseil d'administration au début de 2022, avec le retrait de Christophe Laurent, et la nomination d'Adam O'Keeffe en tant que Directeur Financier ad interim, suite à la décision de notre précédent Directeur Financier Robert Rieder de poursuivre des opportunités dans le secteur privé. M. O'Keeffe est un spécialiste de la finance confirmé avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services aux entreprises et de la fiscalité. Il a travaillé avec des entreprises de pointe en matière de technologie et d'innovation, spécialisées dans les domaines des sciences de la santé, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la fabrication.

À PROPOS D'ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468; www.achiko.com) développe des solutions de diagnostic novatrices mettant les gens au premier plan. Le produit phare de la société est un test Covid-19 rapide et fiable, accompagné d'une application offrant un passeport de santé numérique convivial. Le test et l'application complémentaire ont été lancés en Indonésie à la mi-2021 et une demande d'approbation de la marque CE en Europe sera soumise en 2022.

Achiko crée et développe des diagnostics à base d'aptamères par l'intermédiaire de sa division de biotechnologie, AptameXMD, et des applications de santé complémentaires à travers sa division de technologie de santé mobile numérique, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). Les tests d'aptamères d'ADN d'AptameX peuvent être rapidement synthétisés chimiquement, sont rentables et ont un large potentiel dans le diagnostic de plusieurs maladies. En s'appuyant sur AptameX et Teman Sehat, Achiko vise à fournir des tests de diagnostic rapides, précis et abordables pour une série de maladies pathogènes et d'indications thérapeutiques dans le domaine du diagnostic de santé qui évolue rapidement.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul, et Singapour.



