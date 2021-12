EQS-News: Achiko AG / Mot-clé(s) : Autres

Achiko AG revient sur une année charnière et réaffirme son engagement à fournir une solution de test Covid-19 abordable et précise



23.12.2021 / 06:45





Achiko AG revient sur une année charnière et réaffirme son engagement à fournir une solution de test Covid-19 abordable et précise

- L'année 2021 a été une année charnière pour Achiko, marquée par des développements et des approbations déterminants.

- Avec AptameX MD, Achiko a lancé un test rapide salivaire innovant à base d'aptamère d'ADN pour Covid-19, un diagnostic abordable et efficace pour les tests de masse fréquents.

- La deuxième génération d'AptameX a reçu une approbation complète en Indonésie pour cinq ans.

- L'objectif est d'obtenir le marquage CE et de commercialiser le produit au-delà de l'Indonésie en 2022.

- En 2022, Achiko cherche à poursuivre la croissance de l'entreprise, en procédant à des essais d'AptameX dans d'autres pays, en complétant l'enregistrement de la marque CE afin d'amener AptameX dans d'autres parties de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), et de l'Europe de l'Est.



Zurich, le 23 décembre 2021 - Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", la "Société"), fait le bilan d'une année charnière. Au cours des 12 derniers mois, la société a créé un écosystème healthtech unique avec son test rapide Covid-19 abordable et non invasif AptameXMD, intégré à Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé ») une solution de passeport numérique qui fournit des services d'assurance aux communautés permettant aux personnes de vaquer en toute confiance à leurs occupations quotidiennes. Le lancement fondateur de l'écosystème a été rendu possible tout d'abord par des étapes décisives de développement interne et l'approbation du kit de test à base d'aptamère par les autorités indonésiennes, puis par un déploiement rapide sur le terrain en tant que système de gestion Covid-19 pleinement opérationnel.

La croissance d'Achiko se poursuit avec l'approbation complète de la deuxième génération d'AptameX en Indonésie pour cinq ans et les négociations en cours pour la vente à grande échelle dans divers pays, ce qui permet à la société de rester engagée à fournir des tests de diagnostic et des solutions et services de gestion des pandémies dans un contexte de menace continue du Covid-19 et de ses variants non seulement en Indonésie, mais dans le monde entier.

"Nous pensons que la pandémie continuera probablement à surprendre tout au long de l'année 2022, comme on l'a vu avec Omicron et la façon dont ce variant affecte les efforts de gestion de la pandémie, même dans les pays où les taux de vaccination et les rappels sont élevés", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "La menace est clairement plus évidente dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où l'inégalité et l'hésitation en matière de vaccination sont plus grandes."

Contrairement aux autres formats de tests rapides qui reposent sur un antigène répondant à la protéine N1, AptameX utilise un aptamère d'ADN, un brin d'ADN synthétique, pour répondre à la partie non mutante de la protéine S1. Les résultats obtenus lors des essais in vitro en Espagne et en Indonésie ont indiqué une plus grande sensibilité, même à de faibles charges virales. Avec un score CT élevé de 28,3, AptameX a atteint une sensibilité de 77%. Comme la société a procédé à la commercialisation, les travaux ultérieurs indiquent que les chiffres de sensibilité s'améliorent avec des scores CT inférieurs. En outre, comme le système utilise un logiciel pour évaluer les résultats, les données supplémentaires nous permettent d'entraîner le système et d'améliorer la spécificité. Ces résultats se comparent favorablement à ceux d'autres tests rapides qui, bien qu'ils fassent souvent état d'une sensibilité et d'une spécificité élevées, sont généralement associés à des valeurs CT inférieures à 25. Cependant, à des valeurs CT plus élevées, autour de 28, où l'on sait que le Covid-19 se propage, la sensibilité tombe souvent à environ 10% ou moins.

Au cours de l'année, la société a choisi de concentrer ses efforts de développement et de commercialisation en Indonésie en raison des investissements existants dans ce pays. En août, la société a obtenu du ministère indonésien de la Santé l'autorisation d'utiliser le produit en cas d'urgence, puis, pour son produit de deuxième génération, l'autorisation d'enregistrement complet du produit pendant cinq ans.

La production a commencé et a été rationalisée à Taïwan et en Indonésie avec des matériaux de précision et des instruments clés fabriqués à Taïwan, et l'assemblage, les plastiques et l'emballage pour le marché de masse en Indonésie. La société prévoit que le coût par kit de test pourrait être d'environ 0,60 USD$ dans un premier temps et qu'il diminuera considérablement à mesure que la société augmentera sa production. Avec un préavis suffisant, la capacité de production à Taiwan peut atteindre plusieurs centaines de millions de tests par mois, et les partenaires locaux en Indonésie ont une expérience similaire de ce niveau de production dans le pays. Lorsque la société réplique la production dans d'autres pays, les coûts peuvent changer en fonction des coûts de fabrication, d'assemblage et de distribution locaux.

"Les tests ont un rôle clé pour nous ramener à une ancienne normalité", a déclaré M. Goh. "Cependant, les tests PCR sont souvent trop chers et trop lents pour de nombreux cas d'utilisation, et les approches antigéniques peuvent ne pas être assez sensibles, en particulier dans les cas critiques tels que la fabrication, le tourisme, et les loisirs, etc. À cette fin, AptameX est bien positionné comme une alternative abordable, hautement sensible et conviviale."

Pour financer les opérations, la société a levé des capitaux en utilisant des notes convertibles basées sur le marché de Negma Group Limited et Yorkville Capital Management LLC et a procédé à un placement auprès d'investisseurs avisés en août 2022. Pour faciliter l'émission de capital, la Société a reçu le soutien de prêts d'actions de la part d'investisseurs stratégiques actuels, notamment Heracles Investment Group, PT Media Nusantra Citra TBK et Negma Group, afin de faciliter une levée de fonds supplémentaire. D'autres émissions de capitaux nécessiteront que la société émette un prospectus au deuxième trimestre 2022.

En 2022, Achiko cherche à poursuivre la croissance de l'entreprise, en procédant à des essais d'AptameX dans d'autres pays, en complétant son enregistrement au marquage CE pour apporter AptameX dans d'autres parties de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), et de l'Europe de l'Est, en reproduisant son modèle de production actuel sur de nouveaux marchés. Au début du mois, des échantillons de kits de test AptameX de deuxième génération ont été envoyés à ces endroits pour l'échantillonnage du produit, des démonstrations devant avoir lieu ce mois-ci. La société envisage une disponibilité commerciale au premier trimestre 2022 en Europe et ailleurs.

"En 2022, nous souhaitons consolider les gains réalisés en 2021, renforcer le conseil d'administration et la direction, commercialiser AptameX au-delà de l'Indonésie et ajouter d'autres produits et services complémentaires de diagnostic aptamère", a ajouté Goh.

À propos d'Achiko

Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468; www.achiko.com) développe des solutions de diagnostic novatrices mettant les gens au premier plan. Le produit phare de la société est un test Covid-19 rapide et fiable, accompagné d'une application offrant un passeport de santé numérique convivial. Le test et l'application complémentaire ont été lancés en Indonésie à la mi-2021 et une demande d'approbation de la marque CE en Europe sera soumise en 2022.

Achiko crée et développe des diagnostics à base d'aptamères par l'intermédiaire de sa division de biotechnologie, AptameXMD, et des applications de santé complémentaires à travers sa division de technologie de santé mobile numérique, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). Les tests d'aptamères d'ADN d'AptameX peuvent être rapidement synthétisés chimiquement, sont rentables et ont un large potentiel dans le diagnostic de plusieurs maladies. En s'appuyant sur AptameX et Teman Sehat, Achiko vise à fournir des tests de diagnostic rapides, précis et abordables pour une série de maladies pathogènes et d'indications thérapeutiques dans le domaine du diagnostic de santé qui évolue rapidement.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul, et Singapour.



Contacts avec les médias :



ACHIKO AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com



Suisse & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

États-Unis & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.