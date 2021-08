Achiko : Le test de diagnostic rapide Covid-19 AptameXMD d'Achiko est approuvé et enregistré par le ministère de la santé indonésien

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

- AptameXMD, le test de diagnostic révolutionnaire d'Achiko basé sur un aptamère d'ADN pour Covid-19, a reçu l'approbation d'utilisation d'urgence du produit et de l'enregistrement par le ministère de la Santé en Indonésie, en même temps que son service de passeport numérique jumeau, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »)

- PT Achiko Medika Indonesia, détenue à 50% par Achiko AG, et son partenaire de fabrication, PT Indofarma TBK, ont signé un accord pour la production et l'enregistrement d'AptameXMD.

- L'homologation, ainsi que le partenariat avec PT Indofarma TBK, permettront à plus de 270 millions d'Indonésiens d'avoir accès à des tests Covid-19 peu coûteux et précis

- Achiko conclut un financement avec des investisseurs stratégiques pour CHF 3,45 millions. Il sera utilisé pour le fonds de roulement, la consolidation des activités et le remboursement de la facilité de billets convertibles de Yorkville



Zurich, le 25 août 2021: annonce événementielle selon l'art. 53 RC - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ) ("Achiko" ou la "Société"), par l'intermédiaire de PT Achiko Medika Indonesia, a le plaisir d'annoncer que le ministère de la Santé de la République d'Indonésie a accordé l'approbation du produit et de l'enregistrement pour son test de diagnostic rapide et peu coûteux Covid-19, AptameXMD, ainsi que pour son service de passeport numérique, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). La filiale à 50% d'Achiko, PT Achiko Medika Indonesia, et PT Indofarma TBK ("Indofarma") ont conclu un accord pour fabriquer AptameXMD et reçu l'accord d'enregistrement du produit en Indonésie.

Cette autorisation ouvre la voie à une rapide intensification de la production et la vente des kits de test AptameXMD d'Achiko en Indonésie. Disponible à un prix abordable, AptameXMD permet à des millions de résidents indonésiens d'accéder à un test de diagnostic précis pour le Covid-19, permettant au pays de contrôler et de contenir plus efficacement la pandémie. L'Indonésie a dépassé les 50 000 cas quotidiens de Covid-19 à la mi-juillet, au milieu de la propagation de la variante Delta en Asie du Sud-Est.

"Nous sommes fiers et enthousiastes de recevoir l'approbation officielle de notre kit de test révolutionnaire AptameXMD. C'est une immense réussite pour nous de pouvoir le commercialiser avec Indofarma", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Au taux de vaccination prévu, et compte tenu des mutations probables du virus, les prochaines années risquent d'être très difficiles, non seulement pour l'Indonésie, mais aussi très probablement pour le monde entier. La combinaison d'AptameXMD et de Teman SehatMD offre aux communautés et aux gouvernements un test abordable et facile à utiliser ainsi qu'un service de passeport numérique, ce qui leur donne les moyens de lutter contre le Covid-19 et toutes ses variantes."

Le Covid-19 pose un défi aux méthodes de test traditionnelles, car les faibles charges virales échappent à la plupart des tests rapides, ce qui appelle un nouveau paradigme. AptameXMD utilise une nouvelle chimie exclusive qui correspond à la vitesse des tests rapides à flux latéral, tout en améliorant la sensibilité. D'un prix nettement inférieur à celui des autres tests, il offre également une meilleure expérience utilisateur. Les personnes dont le test est positif sont alertées rapidement grâce au service de passeport digital Teman SehatMD et invitées à suivre les directives locales en matière d'isolement et de quarantaine. Son prix abordable, son évolutivité et ses performances supérieures en font un outil idéal dans la lutte contre le Covid-19 en Indonésie.

Le président-directeur d'Indofarma, Arief Pramuhanto, explique : "Il est crucial de procéder à des tests réguliers pour contenir la pandémie. AptameXMD est un test de diagnostic du Covid-19 produit localement par et pour les Indonésiens et conçu pour être intégré aux routines d'hygiène dentaire. L'accès à des tests fiables et abordables nous permettra de mener à nouveau une vie normale tout en travaillant à contrôler la propagation du Covid-19. Indofarma, en partenariat avec Achiko, vise à rendre ce diagnostic facilement disponible à un prix abordable pour tous".

Le Dr Morris S. Berrie, président d'Achiko, a ajouté : "Notre équipe a travaillé sans relâche au développement de nos technologies pour des tests de diagnostic rapides et abordables pour Covid-19 et d'autres indications à venir. AptameXMD est conçu pour être facile à utiliser et abordable, et donc accessible à tous. Nous pensons qu'AptameXMD et notre service de passeport numérique Teman SehatMD seront des ressources diagnostiques essentielles pour de nombreuses années à venir."

Dans le cadre de la coopération entre Achiko et Indofarma, membre de la holding indonésienne BUMN Farmasi, qui appartient en partie au gouvernement de la République d'Indonésie et est cotée à la Bourse d'Indonésie (IDX : INAF), Achiko fournira la technologie et tous les matériaux pour les kits de diagnostic, tandis qu'Indofarma se chargera des processus de production et d'enregistrement du produit.

Après l'approbation d'AptameXMD par le ministère de la Santé, Achiko espère obtenir le marquage CE et introduire rapidement AptameXMD et Teman SehatMD dans d'autres pays et régions. En parallèle, Achiko étudie également les applications d'AptameXMD à une série d'autres maladies pathogènes et d'indications thérapeutiques.

Suivant l'autorisation de son produit, Achiko a levé un montant total de 3,45 millions de francs suisses au travers d'un placement d'actions à un prix moyen de 0,192 franc suisse par action auprès d'un important groupe suisse de capital-risque, OCS International Commodities & Investments FZCO, et d'autres investisseurs privés. Les fonds doivent être utilisés comme fonds de roulement et de production, ainsi que pour le remboursement de la facilité de billets convertibles Yorkville à partir du 25 novembre 2020.

"Nous sommes reconnaissants pour le soutien de tous nos investisseurs et actionnaires", a déclaré le PDG d'Achiko, Goh. "Ces investissements les plus récents constituent une plateforme solide pour consolider notre stratégie en tant que société de diagnostic de premier plan au niveau mondial, en connectant nos capacités en Europe et en Asie dans la lutte contre le défi du Covid-19."

À propos d'Achiko

Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameXMD, et de sa division s?ur de technologie de santé mobile numérique, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique dans le domaine des technologies de la santé et fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.

AptameXMD se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman SehatMD, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameXMD est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com

Pour d'autres questions concernant la société, veuillez nous contacter.

À propos d'Achiko Medika Indonesia

Achiko AG et PT Indonesia Farma Medis ("IFM") ont créé la coentreprise PT Achiko Medika Indonesia ("AMI") pour la production et la commercialisation en Indonésie de sa plateforme de test développée à partir d'AptameXMD, une technologie non invasive d'aptamère d'ADN pour la détection de Covid-19. Son partenaire, IFM, est une société de distribution de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques qui dispose d'un vaste réseau de relations et de canaux de distribution comprenant des hôpitaux, des pharmacies et des cliniques dans les principales îles d'Indonésie.

De plus amples informations sont disponibles sur https://achikomedika.com

À propos de PT Indofarma Tbk

PT Indofarma TBK est l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques d'Indonésie, fondée en 1918. En janvier 2020, elle a intégré le holding BUMN Farmasi.

PT Indofarma TBK continue de soutenir les programmes du gouvernement de la République d'Indonésie dans le secteur de la santé et contribue à l'amélioration de l'état de santé et à une meilleure qualité de vie en s'engageant à fournir des médicaments de qualité garantie et à des prix abordables pour la communauté. En outre, la société soutient également les efforts du gouvernement de la République d'Indonésie pour accélérer le traitement de la pandémie de Covid-19 en fournissant des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que des services de santé. À ce jour, Indofarma a obtenu 321 licences de distribution de médicaments et de dispositifs médicaux, avec une couverture de distribution répartie sur 29 succursales dans toute l'Indonésie.

De plus amples informations sont disponibles sur https://indofarma.id



