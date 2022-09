Achiko a publié son nouveau rapport annuel 2021

Zurich (awp) - Publiant in-extremis mercredi soir son rapport annuel 2021, le développeur de dispositifs de diagnostic Achiko a confirmé la perte nette de 9,32 millions de dollars subie durant l'année sous revue, contre un débours de 14,97 millions un an auparavant. Le nouveau document, qui remplace celui présenté précédemment - lequel n'était pas conforme aux articles 49 et 51 du règlement de cotation de la Bourse suisse - présente des résultats financiers inchangés.

Dans son communiqué, l'entreprise aux origines indonésiennes et initialement active dans les technologies financières (fintech), précise qu'elle tiendra son assemblée générale fin septembre ou début octobre prochain. Elle indique en outre renforcer sa base de fonds propres, via l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 1,25 million de dollars, qui peuvent être exercées au prix de 0,059 franc. Des créances portant sur des livraisons et des prestations seront également converties.

La cotation du titre est suspendue depuis le 27 juin, en l'absence de rapport annuel conforme au règlement de la Bourse suisse. Celle-ci avait accordé à Achiko le 7 août dernier un ultime report de publication de ses états financiers pour 2021, le délai étant fixé au 31 août à minuit.

Achiko avait déjà reporté la publication des résultats annuels pas moins de cinq fois. Le 27 juillet, cette dernière avait fini par publier des chiffres, avec à la clé une perte nette de 9,32 millions de dollars en 2021.

