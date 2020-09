Achiko : annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2020

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Achiko AG annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2020



28.09.2020 / 05:40 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Achiko AG annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2020

- L'apparition de la pandémie de Covid-19 vers la fin du premier trimestre 2020 a limité la capacité d'Achiko à mettre en ?uvre sa stratégie commerciale

- Achiko a réagi en développant une plateforme de test Covid-19 appelée « Teman Sehat », et en obtenant une technologie de test complémentaire nommée "Gumnuts" pour construire un écosystème de gestion de la pandémie

- Les premiers essais cliniques de « Gumnuts » ont donné des résultats positifs in vitro. La phase suivante consiste en des essais de validation clinique tout en soumettant des demandes d'autorisations aux États-Unis et en Asie en parallèle

- Intérêt croissant de l'Amérique centrale, de l'Afrique, de l'Asie du Sud et du Sud-Est pour les tests d'Achiko

Zurich, 28 septembre 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) a annoncé ses résultats financiers pour la période de 6 mois allant jusqu'au 30 juin 2020, et les progrès réalisés depuis lors.

Le premier semestre a été caractérisé par l'accent stratégique mis sur la nouvelle technologie de test Covid-19 et le développement de la plate-forme Covid-19 « Teman Sehat », en plus des services fintech. La société a généré un revenu de 2,7 millions de dollars et une perte de 5 millions de dollars au cours du premier semestre 2020. Cette perte est principalement due à l'augmentation (i) des dépenses liées aux options sur actions de 3,2 millions d'USD en raison de l'augmentation du nombre d'actions acquises, (ii) des honoraires professionnels et (iii) des salaires et traitements en raison de la mise en place de l'organisation pour la préparation de la plate-forme Covid-19 et des activités liées à la technologie des kits de test. Les nouvelles orientations n'ont pour l'instant pas généré de revenus au cours des six premiers mois de 2020.

La société a réagi à ce changement de plusieurs manières, outre le développement de « Teman Sehat » et des activités liées à la technologie des kits de test. Achiko a obtenu les droits exclusifs de commercialisation de « Gumnuts », une nouvelle solution basée sur l'Aptamère ADN pour les tests Covid-19. La société a conclu des accords avec différents investisseurs et a obtenu un financement par des souscriptions d'actions et des obligations convertibles, notamment (i) une souscription de 2 millions de dollars US avec PT Media Nusantara Citra Tbk, (ii) une obligation convertible de 2 millions de dollars US avec Negma Group Ltd et (iii) d'autres mesures de financement ont été engagées avec la société dans le cadre du processus d'émission d'actions du capital social autorisé, dans lequel les dettes sont partiellement converties en actions. Achiko a également cédé son obligation convertible de PT EmpatKali Indonesia en août 2020 et a reçu son investissement initial de 0,1 million de dollars. En outre, Achiko a remplacé son PDG et son directeur financier fin juillet 2020 et a initié un amendement de l'organisation pour mettre en ?uvre les nouvelles activités.

« Teman Sehat » compte désormais plus de 40 000 utilisateurs enregistrés et est utilisé dans plus de 800 endroits depuis son lancement en juin et son déploiement en juillet à Pekanbaru, en Indonésie. La société a récemment signé un contrat avec UltraVouchers, qui, en cas de succès, donne à des lieux tels que les centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles, les parcs et autres la possibilité de monétiser les enregistrements par des microtransactions et des coupons. La société cherche à étendre l'empreinte de Teman Sehat à d'autres endroits en Indonésie et au-delà, en association avec « Gumnuts ».

« Gumnuts » est une nouvelle technologie d'essai Covid-19 dont la licence a été accordée par Regenacellx.sl. Dirigée par le Dr Michael Edel, scientifique en chef et développeur de « Gumnuts », cette technologie pourrait transformer l'approche de la lutte contre la pandémie de Covid-19 grâce à un test salivaire très peu coûteux, simple et pratique, donnant des résultats en moins de 5 minutes. La technologie de test fait l'objet d'un brevet provisoire, a été testée avec succès in vitro, et Achiko procède actuellement à des essais d'évaluation clinique, à la recherche de sites de fabrication, à l'obtention des autorisations respectives en Asie, en Europe et en Amérique et au développement d'un pipeline de vente et de marketing. La société se réjouit de consolider les acquis récents et d'actualiser ses obligations de conformité.

Le rapport semestriel 2020 est disponible dans la section Médias et investisseurs du site web https://www.achiko.com





À propos d'Achiko

Basée en Suisse et axée sur le marché mondial, Achiko (ISIN CH0522213468) est une société de plate-forme entrepreneuriale qui utilise les connaissances et l'expérience de son personnel et les technologies clés pour permettre la transformation dans diverses industries.

Grâce à ses innovations en matière de technologie et de réglementation, ainsi qu'à sa présence unique en Europe et en Asie, Achiko cherche à transformer les marchés et à apporter une valeur unique à ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. La plate-forme principale d'Achiko consiste en des services d'enregistrement et de paiement des utilisateurs qui sont accessibles aux développeurs d'applications. Un service de messagerie et d'autres fonctionnalités sociales communautaires seront lancés à la fin de 2020. Achiko soutient les innovations dans le domaine des soins de santé grâce à son écosystème Teman Sehat ("Mon Aide-Santé"), sa nouvelle technologie de test salivaire Covid-19 « Gumnuts », basée sur les aptamères d'ADN développés avec Regenacellx.sl, ainsi que les paiements et les finances des consommateurs et les jeux et divertissements.

Pour toute question concernant Teman Sehat ou Gumnuts, veuillez contacter info@achiko.com

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante https://www.achiko.com

De plus amples informations sur l'écosystème Teman Sehat sont disponibles à l'adresse suivante https://www.temansehat.co

De plus amples informations sur Regenacellx.sl sont disponibles à l'adresse suivante https://regenacellx.com



