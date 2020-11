Achiko : conclut un billet convertible d'au plus 2 millions de francs suisses avec le groupe Negma

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Financement

Achiko AG conclut un billet convertible d'au plus 2 millions de francs suisses avec le groupe Negma



30.11.2020 / 06:29 CET/CEST

Achiko AG conclut un billet convertible d'au plus 2 millions de francs suisses avec le groupe Negma Zurich, 30 novembre 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) (la "Société") a conclu avec le groupe Negma une nouvelle transaction de prêt convertible subordonné d'un montant maximum de 2 millions de francs suisses, contenant un droit de conversion en actions nominatives de la Société avec une période de conversion de 3 ans. L'opération de prêt convertible sera conclue entre le 1er janvier et le 15 février 2021 et est assortie d'une émission de 1 500 000 bons de souscription en faveur du groupe Negma. Chaque bon de souscription confère le droit d'acheter une action nominative de la Société, a une période d'exercice entre le 30e et le 365e jour après la date d'émission des bons de souscription, et avec un prix d'exercice de 0,35 CHF (sous réserve des ajustements habituels). Cette mesure remplace la facilité de financement existante avec le groupe Negma et est complémentaire aux annonces récentes de la Société concernant les mises à jour de l'augmentation de capital en octobre de 2,9 millions de francs suisses et l'annonce récente de l'obligation convertible avec Yorkville de 2,5 millions de dollars. "L'année 2020 a été cruciale pour nous en ce qui concerne l'établissement de bases solides pour Teman Sehat (Mon « Aide-Santé ») et Gumnuts", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko AG. "Nous sommes reconnaissants à tous pour leur soutien et les récentes transactions préparent la Société pour une année 2021 passionnante". À propos d'Achiko

Nous créons des solutions avec une grande expérience utilisateur, pour la transformation de l'industrie des soins de santé. Le développement de notre kit de test de diagnostic pour Covid-19 (Gumnuts), dont le brevet est en cours d'homologation, constitue un moyen simple et efficace d'aider les gens à obtenir les informations dont ils ont besoin. Il est complété par notre application d'enregistrement mobile (Teman Sehat/Mon « Aide-Santé »), qui permet aux utilisateurs de gérer leurs expériences de diagnostic selon leurs propres conditions, de protéger leur vie privée, de partager leurs expériences et de trouver une communauté. Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Singapour et Séoul.

