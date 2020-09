Achiko creuse ses pertes au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Achiko a bouclé les six premiers mois de 2020 sur une perte nette de plus de 5 millions de dollars, contre seulement -1,1 million un an plus tôt. Dans un communiqué diffusé lundi, la société de technologie financière cotées sur SIX indique que la pandémie de Covid-19 l'a en partie empêchée de mettre en oeuvre sa stratégie.

Achiko explique que ce déficit par l'augmentation des dépenses dans trois domaines: plans d'intéressement des collaborateurs à hauteur de 3,2 millions de dollars, honoraires de services de conseil, charges de personnel liées au développement de nouveaux domaines, qui n'ont généré aucun revenu au cours du premier semestre.

