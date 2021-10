Achiko démarre un projet pilote de tests Covid-19 en Indonésie

Zurich (awp) - Achiko a lancé un programme pilote de test salivaire Covid-19 en Indonésie avec sa filiale AptameX. Il est combiné à son application numérique de passeport santé Teman Sehat (Health Buddy) comme plateforme intégrée.

Le communiqué paru jeudi précise que la première étape de ce projet se déroulera sur trois sites. A cette fin le groupe indonésien coté en Suisse est en train de recruter et de former du personnel, de monter des canaux de production et de distribution en Indonésie et d'obtenir l'estampille CE pour pouvoir vendre en Europe.

