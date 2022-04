Achiko: les résultats annuels 2021 reportés au 31 mai prochain au plus tard

Zurich (awp) - La société de diagnostic médical Achiko reporte la publication des ses résultats sur l'exercice 2021 et de son rapport annuel au 31 mai 2022 au plus tard. L'entreprise, qui était tenue de faire connaître ses résultats avant fin avril, a obtenu une dérogation exceptionnelle de la part de SIX Exchange Regulation.

Les entreprises cotées sont tenues de publier leurs résultats d'exercice et leur rapport annuel au plus tard quatre mois après la date de clôture, rappelle l'entreprise indonésienne vendredi dans un communiqué. La pandémie de Covid-19 a entraîné des remplacements à des postes clés et des besoins de formation. La gestion de l'entreprise a en outre été rendue compliquée en raison des mesures décidées dans plusieurs juridictions, souligne Achiko. La demande de report a été déposée le 28 avril.

Dans la foulée, l'assemblée générale annuelle, qui devait se tenir le 31 mai 2022, est reportée à fin juin.

rq/ck