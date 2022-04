Genève (awp) - La société de diagnostic médical Achiko a levé 12 millions de francs suisses auprès de l'investisseur institutionnel britannique Riverfort Global Opportunities. Ces fonds permettront de financer la production en Indonésie des tests rapides détectant le Covid-19 Aptamex. En parallèle, la société a signé un accord de promotion et de distribution de tests Covid avec une importante association islamique de l'archipel.

Mercredi en début de matinée, la cotation du titre de la société indonésienne cotée à la Bourse suisse a été suspendue, pour reprendre sur le coup de 10h30. C'est un peu plus tard dans la matinée qu'Achiko a annoncé par deux communiqués les nouvelles d'un nouveau financement et d'un accord de distribution de ses tests du Covid-19.

Dans le détail, l'accord de souscription d'actions entre Achiko et Riverfort permet à Achiko de lever 10 millions de francs suisses sur trois ans. En outre, Riverfort consent une facilité de crédit non garantie d'un montant de 2 millions de francs suisses au maximum sur deux ans, assorti d'un financement immédiat de 300'000 francs suisses.

Les fonds seront affectés à la production d'Aptamex en Indonésie, écrit Achiko. Les préparatifs de la production sont prêts et le produit a déjà été admis sur la liste d'achats des autorités indonésienne. Une chaîne de production a par ailleurs été établie à Taïwan.

En parallèle Achiko a conclu un accord de marketing et de distribution de ses tests Aptamex avec la Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (PWNU), la plus grande organisation islamique d'Indonésie et du monde, forte de 90 millions de membres. PWNU encourage ses membres à se faire tester régulièrement. Par ailleurs, les tests Aptamex sont conçus de telle façon qu'ils n'impliquent pas de rupture du jeûne chez le sujet testé, précise Achiko.

Dans les minutes suivant la reprise du négoce, la nominative Achiko s'appréciait de 11% à 14 centimes, dans un SPI en hausse de 0,28%.

rq/jh