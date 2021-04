Achiko : annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Achiko AG annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

- 2020 a été une année d'audace, de détermination et de transformation

- L'expertise a été renforcée par un comité exécutif recentré et par la création d'un conseil consultatif

- La performance financière a été caractérisée par le changement de stratégie de la fintech à la healthtech

- Retraitement des états financiers annuels 2019

Zurich, 28 avril 2021 - Achiko AG (SWX : ACHI, ISIN CH0522213468) annonce ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les progrès réalisés depuis. L'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 26 mai 2021.

L'année 2020 a été placée sous le signe de l'audace, de la détermination et de la transformation. La délocalisation en juin 2020 des îles Caïmans vers la Suisse, pays leader dans les secteurs de la santé et des technologies médicales, a été une décision importante pour la Société, au-delà des changements opérationnels.

Avec l'émergence du Covid-19, Achiko a pleinement réalisé le besoin d'un système de test et de gestion de diagnostic au quotidien et sur le long terme. La société a rapidement saisi l'opportunité qui se présentait pour aider à contrôler la propagation du virus et permettre aux gens de retrouver leur vie pré-pandémique le plus rapidement possible. Tirant parti de ses connaissances en matière de fintech, Achiko s'est transformée en une entreprise de healthtech. La création d'AptameX, qui se concentre sur le développement d'un test de diagnostic salivaire non invasif et peu coûteux pour la détection du Covid-19 et d'autres agents pathogènes, a été réalisée en utilisant et en redéployant au mieux la technologie de sa plateforme d'applications mobiles, le service de passeport numérique, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »).

AptameX est un test de diagnostic abordable et facilement adaptable basé sur la technologie des aptamères d'ADN qui fournit des résultats rapides, l'expérience du test étant comparable au brossage des dents. La société est en train d'obtenir les approbations réglementaires, ce qui permettra la commercialisation de la technologie AptameX plus tard cette année. Elle progresse également avec PT Achiko Medika Indonesia, une entreprise commune qui produira et distribuera AptameX en Indonésie.

Teman Sehat a été lancé en juin 2020 dans les régions de Tangerang Sud et Pekanbaru, en Indonésie, comme approuvé par le gouvernement indonésien et compte 200 000 utilisateurs enregistrés au 31 décembre 2020. Achiko a déposé un brevet provisoire et détient les droits exclusifs de commercialisation de la technologie sous-jacente.

Une expertise renforcée



Achiko a renforcé son expertise grâce à un comité exécutif recentré et à la création d'un conseil consultatif composé d'experts internationaux dans le domaine des technologies médicales, des biotechnologies et de l'innovation. Le comité exécutif a été renforcé par le Dr Morris S. Berrie, qui a rejoint l'entreprise le 1er janvier 2021 en tant que président afin de soutenir Steven Goh dans son rôle de PDG, en mettant l'accent sur la commercialisation et le financement.

Performance financière



La performance financière a été caractérisée par le changement de stratégie. En 2020, aucun revenu provenant des nouvelles opportunités commerciales n'a été réalisé et l'activité existante de services de paiement a été affectée par l'incertitude générale du marché. Achiko a généré des revenus de 2,9 millions USD en 2020, soit une baisse de 57% par rapport aux 6,5 millions USD de la même période l'année dernière. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, le bénéfice brut a augmenté à 0,4 million USD par rapport à 0,3 million USD en 2019, principalement grâce à une circonstance unique.

Les charges d'exploitation ont augmenté en 2020 en raison de l'augmentation des charges administratives (i) conformément au réalignement transformationnel attendu pour devenir une entreprise de healthtech et (ii) de la dépréciation du goodwill. Les dépenses administratives ont augmenté à 11,7 millions de dollars contre 6,2 millions de dollars en 2019 en raison de l'augmentation (i) des dépenses liées aux options sur actions de 3,4 millions de dollars en raison de l'augmentation du nombre d'actions acquises, (ii) des honoraires professionnels et (iii) des salaires et traitements en raison de la mise en place de l'organisation pour renforcer les compétences du groupe pour la transformation. La société a entièrement déprécié le goodwill de 1,6 million de dollars des activités de services de paiement, reflétant le changement de stratégie.

L'augmentation des charges d'exploitation a entraîné une perte de 14,1 millions USD en 2020, contre une perte de 7,3 millions USD en 2019.

En 2020, la société a assuré son financement avec (i) deux augmentations de capital de 4,2 millions USD, (ii) une note convertible exécutée avec Negma Group Ltd d'un montant de 1,7 million USD et (iii) une facilité de prêt subordonné convertible avec le gestionnaire de fonds américain Yorkville Advisors Global LP d'un maximum de 12 millions USD avec un montant reçu de 2,5 millions USD en 2020.

Pour l'avenir, la société est bien placée pour continuer à développer sa stratégie d'entreprises communes et est actuellement en pourparlers avancés avec un certain nombre de régions supplémentaires. Les résultats scientifiques attendus, qui seront publiés prochainement, placeront la société dans une position avantageuse. Les opérations de développement et de fabrication ont débuté à Taïwan et la société prévoit de lancer un produit de première génération durant le troisième trimestre.

En outre, la division AptameX s'assure et développe des technologies qui seront applicables à d'autres indications thérapeutiques. Celles-ci comprennent (sans s'y limiter) : la fièvre de dengue, divers cancers et d'autres maladies pathogènes. Actuellement, le développement d'un diagnostic à flux latéral est très prometteur car il permet d'identifier des anticorps neutralisants pour le Covid-19, ce qui présente un énorme potentiel pour une utilisation post-vaccination. Il est également postulé que l'identification spécifique des anticorps est présente, c'est-à-dire IgG, IgA ou IgM.

Retraitement des états financiers annuels de 2019



Les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sont retraités afin de corriger les informations relatives à l'émission de capital social sans effet de trésorerie, au calcul des options sur actions des employés et à l'annulation d'une souscription d'actions conformément aux IFRS. La correction des violations non intentionnelles des exigences IFRS a été conclue dans un accord avec SIX Exchange Regulation AG. Dans le cadre de cet accord, Achiko a corrigé et divulgué les erreurs de 2019 dans les états financiers annuels de 2020. En outre, les informations relatives à la continuité de l'exploitation sont préparées conformément aux informations fournies dans les résultats semestriels 2020. La Société est dans une phase de développement et la capacité à poursuivre son activité dépend matériellement (i) de la mise en ?uvre de la stratégie du Groupe de se transformer en une société de technologie de la santé avec le développement de ses opérations et de sa distribution, et (ii) de la réussite de nouvelles levées de fonds.

Le rapport annuel peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.achiko.com/financieres.





À propos d'Achiko

Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX, et de sa division s?ur de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique de télésanté qui fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.

AptameX comprend une technologie basée sur les aptamères d'ADN qui est peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic en évolution des soins de santé. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests de diagnostic rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com



